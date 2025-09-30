Patricia Bullrich felicitó solo a la policía de Perú por la captura de Pequeño J: "Decisión y coordinación"

Tras la detención de Pequeño J, el presunto autor intelectual del triple femicidio de Florencio Varela, que terminó con la vida de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, Patricia Bullrich felicitó a los efectivos policiales de Perú por su "enorme trabajo y colaboración".
A través de un mensaje en la red social X, la ministra de Seguridad expresó: "Quiero felicitar a la Policía Nacional del Perú por el enorme trabajo y la colaboración en la captura de los dos prófugos del triple crimen".
En el mismo, señaló que "la Dirección Antidrogas detuvo a Pequeño J en Pucusana, mostrando que cuando se trabaja con decisión y coordinación, los delincuentes no tienen dónde esconderse".
Según detallaron, el acusado fue encontrado en la localidad peruana de Pucusana, al sur de Lima, mientras se ocultaba dentro de un camión detenido en la ruta, a la altura del kilómetro 70. Su paradero fue detectado mediante el rastreo de señales telefónicas, lo que permitió montar un operativo conjunto que culminó con su captura.
El operativo que terminó con el arresto de Victoriano Tony Janzen Valverde, fue llevado a cabo de manera coordinada entre la Policía Nacional del Perú y agentes de la Bonaerense, con el apoyo de Interpol. Sin embargo, la funcionaria nacional omitió destacar el trabajo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.
Así detuvieron a Pequeño J, el presunto autor intelectual del triple femicidio de Florencio Varela
La Policía Nacional de Perú detuvo a Tony Janzen Valverde Victoriano, alias Pequeño J, en la ciudad de Pucusana, a 60 km. de Lima, Perú supuesto jefe narco que habría ordenado el secuestro, tortura y ejecución de Lara Gutiérrez (15), Morena Verdi (20) y Brenda del Castillo (20), cuyos cuerpos fueron hallados en Florencio Varela.