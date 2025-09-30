Patricia Bullrich felicitó solo a la policía de Perú por la captura de Pequeño J: "Decisión y coordinación" Haciendo omisión del trabajo de las fuerzas bonaerenses, la ministra de Seguridad se refirió a la detención del presunto autor intelectual del triple femicidio de Florencio Varela. Por







Patricia Bullrich felicitó solo a la policía de Perú por la captura de Pequeño J.

A través de un mensaje en la red social X, la ministra de Seguridad expresó: "Quiero felicitar a la Policía Nacional del Perú por el enorme trabajo y la colaboración en la captura de los dos prófugos del triple crimen".

En el mismo, señaló que "la Dirección Antidrogas detuvo a Pequeño J en Pucusana, mostrando que cuando se trabaja con decisión y coordinación, los delincuentes no tienen dónde esconderse".

Según detallaron, el acusado fue encontrado en la localidad peruana de Pucusana, al sur de Lima, mientras se ocultaba dentro de un camión detenido en la ruta, a la altura del kilómetro 70. Su paradero fue detectado mediante el rastreo de señales telefónicas, lo que permitió montar un operativo conjunto que culminó con su captura.

El operativo que terminó con el arresto de Victoriano Tony Janzen Valverde, fue llevado a cabo de manera coordinada entre la Policía Nacional del Perú y agentes de la Bonaerense, con el apoyo de Interpol. Sin embargo, la funcionaria nacional omitió destacar el trabajo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.