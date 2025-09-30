Triple femicidio: las imágenes del último post de una de las víctimas antes de ser asesinada

El posteo final de Morena Verdi, una de las jóvenes brutalmente asesinadas, fue una historia de Instagram tomada desde el interior de la camioneta que las llevó al lugar de la muerte.

La investigación por el triple femicidio de Morena Verdi, Lara Gutiérrez y Brenda del Castillo en Florencio Varela sumó en las últimas horas un detalle escalofriante que grafica cómo fueron los últimos minutos de vida de las víctimas.

Esta nueva revelación apunta al posteo final que una de las jóvenes subió a sus redes sociales cuando ya se encontraban en el vehículo que las trasladaba al lugar donde serían torturadas y asesinadas.

El último rastro digital de Morena fue una historia de Instagram publicada alrededor de las 23 del fatídico viernes 19 de septiembre, según consta en el material de la causa al que accedió Infobae. La imagen fue tomada desde el interior de la Chevrolet Tracker blanca en la que subieron las tres amigas, convencidas de que se dirigían a una fiesta, pero que en realidad las llevaba hacia su trágico final en una casa.

La imagen en cuestión mostraba dos llaveros : uno de "Baby Yoda", perteneciente a Morena, y el otro de "Luigi", el personaje de Mario Bros., que era de Lara. Un testigo de la causa reveló a los investigadores un detalle macabro sobre estos objetos: ambos tenían clavado un elemento de corta cutícula, que, según refirió, era la herramienta que utilizaban para consumir tusi, la peligrosa droga sintética que las víctimas consumían ocasionalmente .

Según este testimonio, Morena y Brenda habían planeado su rutina nocturna de "chambear" (trabajar) por la zona de Flores, como lo hacían habitualmente. Para movilizarse, Brenda le había pedido un auto de aplicación a Lara. Sin embargo, un enojo por una deuda de $3.500 con un conductor llevó a Lara a desinstalar la app. Pese al conflicto, las tres partieron juntas cerca de las 21:30.

PEQUEÑO J DETENIDO Pequeño J, el último detenido del caso.

El punto de inflexión fue en la rotonda de La Tablada, donde las chicas abordaron la Tracker blanca. A partir de ese momento, tras ese posteo, el contacto con el exterior se fue apagando. Los familiares enviaron mensajes a Morena cerca de la 1 de la madrugada que, señalaron, no les llegaban. La última conexión de la joven en redes sociales se registró cerca de las 2 de la mañana del sábado.

Luego de que la autopsia revelara que las jóvenes fueron torturadas antes de morir, la Justicia avanza con el caso, que ya suma nueve detenidos y dos personas prófugas. Las últimas capturas fueron las de Pequeño J, señalado como el presunto autor intelectual del brutal triple crimen narco en Florencio Varela y su mano derecha, Matías Ozorio, en Perú.