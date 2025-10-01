"Misión: Narco Airlines": la remera con la que un diputado chicaneó a José Luis Espert

Esteban Paulón, de Encuentro Federal, utilizó en la comisión de Presupuesto y Hacienda una vestimenta en alusión al legislador libertario luego de que se lo vinculara con el narcotraficante Fred Machado.

El diputado nacional de Encuentro Federal Esteban Paulón asistió a la reunión de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja que se llevó a cabo este miércoles para debatir el Presupuesto 2026 con una remera en alusión al presidente del órgano legislativo, José Luis Espert , luego de que se lo vinculara con el narcotraficante Fred Machado.

Paulón acudió al encuentro de la comisión con una remera con la leyenda "Misión: Narco Airlines. Vuelo a la Libertad", con la tipografía del videojuego Grand Theft Auto. También incluyó una imagen de Espert y Machado junto a un avión del narcotraficante, en el que el legislador libertario reconoció haberse trasladado, y el texto " u$s200.000" en alusión al dinero que recibió el libertario según la Justicia estadounidense.

Durante el encuentro en la Cámara baja, el bloque de Unión por la Patria exigió que Espert sea removido como presidente de la comisión y argumentaron que no puede conducir el debate por estar mencionado en una causa judicial en Estados Unidos y que en 2019 habría recibido aportes de dinero por parte de un narcotraficante.

La jugada política que planeaba la oposición, que no prosperó ya que no estaba entre los temas del orden del día , se produjo luego de que se denunciaran posibles vínculos entre el legislador y Machado, detenido en Río Negro y requerido por la Justicia de Estados Unidos por narcotráfico, fraude y lavado de dinero .

El diputado y candidato de La Libertad Avanza José Luis Espert volvió a rechazar las acusaciones que lo vinculan con el empresario narco Fred Machado, tras la revelación de la justicia estadounidense de que el legislador recibió u$s200 mil del empresario. Durante una actividad de campaña en Olavarría, el economista aseguró que se trata de “otra operación sucia del kirchnerismo” y negó cualquier relación con hechos ilegales.

“Es la misma campaña sucia que vengo sufriendo desde el año 2021 cuando infructuosamente trataron de que yo no entrara en la Cámara de Diputados. Es lo mismo. El kirchnerismo destruye al país y después no quiere que se discuta como reconstruirlo sino que prefieren hacer campaña sucia”, sostuvo el diputado.

Si bien días atrás Espert reconoció haber viajado en el avión privado de Machado y que incluso le agradeció el traslado a Viedma en ocasión de la presentación de uno de sus libros, negó estar involucrado en un delito. “No hay absolutamente nada. Es campaña sucia. Le pasó a Enrique Olivera en 2005, a De Narváez en 2009 y a Patricia Bullrich en 2017 con el caso Maldonado. Siempre antes de una elección aparece lo mismo”, remarcó.

El legislador apuntó especialmente contra Juan Grabois, a quien acusó de “difamarlo” y de ensuciar también a su familia. “No vamos a permitirlo. Ya nos vamos a ver en la justicia”, dijo.

Para Espert, las denuncias forman parte de “una absoluta infamia” y de “la desesperación” de dirigentes kirchneristas. “Es una campaña sucia más. No voy a hacer perder el tiempo a los bonaerenses en discutir cosas que dicen personas impresentables”, cerró.