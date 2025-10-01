Cuándo cobro ANSES: Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este jueves 2 de octubre

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) informó quiénes serán los beneficiarios de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas que cobrarán este jueves 2 de octubre de 2025.
ANSES: Asignaciones de Pago Único
El organismo comunicó que las beneficiarias de la Asignación de Pago Único: Matrimonio, Nacimiento y Adopción, de la primera quincena con cualquier número de DNI percibirán sus montos hasta el 10 de octubre.
ANSES: Asignacionesanses Familiares de Pensiones no Contributivas
Los titulares de Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributiva tienen tiempo de cobrar lo correspondiente hasta el 10 de octubre, sin importar la finalización de DNI.