Cuándo cobro ANSES: Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este jueves 2 de octubre La Administración Nacional de Seguridad Social confirmó quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes. Por







La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves. C5N

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) informó quiénes serán los beneficiarios de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas que cobrarán este jueves 2 de octubre de 2025.

ANSES: Asignaciones de Pago Único El organismo comunicó que las beneficiarias de la Asignación de Pago Único: Matrimonio, Nacimiento y Adopción, de la primera quincena con cualquier número de DNI percibirán sus montos hasta el 10 de octubre.