Triple crimen de La Matanza: atacaron a tiros la casa de una familiar de una de las víctimas

La vivienda de un familiar de Lara, una de las jóvenes que aparecieron asesinadas en Florencio Varela, fue baleada luego del hallazgo de los cuerpos.

Una vecina de la casa de una familiar de Lara Morena Gutiérrez , una de las tres jóvenes de La Matanza que aparecieron asesinadas en Florencio Varela , afirmó que esa vivienda fue atacada a tiros desde una moto, luego del hallazgo de los cuerpos. Pese a que expresó que allí vive la hermana, otra mujer aseguró que es habitada por la abuela y que el atacante se encontraba a pie.

El periodista Mariano Onega marcó en el móvil de Argenzuela , por C5N , la advertencia de una vecina sobre la vivienda de una joven llamada Agostina, hermana de Lara Morena Gutiérrez: "Salió gritando junto a la madre de una de las chicas y nos dijo que tirotearon la casa. Pidieron auxilio a la Policía".

"Según un testimonio, salieron corriendo a la dependencia de la Policía pidiendo protección porque pasó una moto y disparó contra el frente de la casa de Agostina. Hubo algunas corridas y efectivos de la Policía bonaerense acompañaron a la mamá de Lara a su domicilio" , agregó en esta línea.

Por su parte, el periodista Adrián Salonia dialogó en el móvil de El Diario con una mujer que marcó que en la vivienda vive otra familiar. "Agostina no vive acá, sino la abuela. El que disparó estaba caminando, no lo conozco", señaló.

El cuerpo de Gutiérrez fue hallado junto al de Brenda del Castillo y Morena Verdi en una casa ubicada en Samborombón y Chañar, en Florencio Varela, donde la primera pista apareció a 300 metros del lugar gracias a la información brindada por un vecino. Además, los allanamientos se dirigieron a partir de que el celular de una de las víctimas tuvo señal allí por última vez.

Las autoridades habían encontrado el martes una camioneta blanca incinerada, la cual habría trasladado a las tres chicas. A unos metros de la casa donde se presentó la Policía científica, para analizar la presencia de manchas, también detectaron la presencia de olor a cloro y lavandina.

Las tres jóvenes habían sido vistas por última vez el viernes por la noche cuando salieron de sus casas, ubicadas en el Complejo 17 de Camino de Cintura en dirección a una sucursal de YPF situada en Avenida Crovara y Monseñor Bufano, en La Matanza.

Por otra parte, dentro de la vivienda, encontraron a dos personas que fueron detenidas, las cuales habrían sido contratadas para limpiar el lugar. Hasta el momento ya son cuatro los detenidos en un tramado que involucraría actividades narco y prostitución. en el barrio del Bajo Flores.

El Gobierno bonaerense confirmó qué pasó con las tres chicas desaparecidas de La Matanza asesinadas en Florencio Varela

Tras confirmarse que los cuerpos enterrados en una casa de Florencio Varela, eran el de las jóvenes que desaparecieron en La Matanza, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, brindó detalles sobre qué pasó con Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Morena Gutiérrez.

Durante una conferencia de prensa, Alonso informó sobre la investigación en torno al triple crimen en Florencio Varela, por el momento se mantiene el secreto de sumario, pero avanzan para dar con los responsables. Por el momento, los detenidos, dos hombres y dos mujeres, "están Los cuatro detenidos por homicidio agravado", adelantó.

"Las habían visto por última vez con vida, el viernes a las 21:30, cuando subieron por sus propios medios y por su voluntad a una camioneta en la rotonda de La Tablada, supuestamente yendo a un evento, sin saber que estaban cayendo a una trampa organizada por una organización transnacional de narcotráfico que había perpetrado una estrategia para asesinarla", expresó.

Además, aclaró que durante la mañana le notificaron a las familias que encontraron tres cuerpos durante la madrugada del miércoles, después de un "trabajo minucioso porque estaban enterrados en el jardín en horas de la mañana pudimos encontrar señas particulares, tatuajes y vestimentas, de cada uno que nos permitió a las familias presentárselos", añadió Alonso por lo que las familias ya reconocieron a las chicas en la Morgue Judicial de Lomas de Zamora.

Sobre los principales responsables, Alonso subrayó que está relacionado con una banda de narcotráfico que tiene un comando operacional en la Ciudad de Buenos Aires. "Tienen diferentes puntos de venta en el conurbano, habrían elegido esta casa para perpetrar el asesinato, es una locación con dos dueños, tenemos cuatro detenidos", informó.

Tras la identificación de una camioneta blanca adulterada, que aparece en varias cámaras de seguridad, se pudo saber que las tres chicas subieron por voluntad propia al vehículo: "El hecho de que sea una camioneta adulterada ya nos permitía saber que había una estrategia premeditada, que buscaba la impunidad de este asesinato".

"Estamos convencidos de que las chicas fueron asesinadas el propio viernes entre las once y doce de la noche, estamos muy avanzados en escalar en la organización narco para dar con los autores intelectuales y materiales", sumó.

"Sabemos que las chicas recorrían por la zona de Flores en CABA, en ese contexto habrían dado con algunos integrantes de esta organización narcocriminal, y por algunos detalles que estamos estableciendo, derivó en esta venganza de esta organización que terminó asesinándolas", afirmó y resaltó que "fueron engañadas para participar de este evento".