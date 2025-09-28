Triple femicidio en Florencio Varela: la mamá de Morena desestimó la autoría de "Pequeño J"

"¿En serio me están diciendo es un asesino serial? No tiene ni cara de narcotraficante. Están tapando a los verdaderos", sostuvo. También criticó la represión: "Patricia Bullrich manda a pegarle a jubilados y ¿no va a mandar a pegarle a las madres?".

Sabrina , madre de Morena , una de las víctimas del atroz triple femicidio de Florencio Varela que conmociona al país, dio detalles sobre la represión que sufrió en una marcha por las jóvenes y aseguró que los detenidos "son perejiles". "Ese Pequeño J no tiene ni cara de narcotraficante" , subrayó.

La mujer habló este domingo con Néstor Dib y Paula Avellaneda en Argentina en Vivo , por C5N , donde repasó el accionar del periodista Roberto Funes Ugarte . " Me contaron que dijo que 'eso le pasó por puta' . Sos una persona que siempre luchás por los derechos de los gay y decís eso, o sea, no está bien de la cabeza", comentó.

"Le hicieron un vallado hasta que gente que estaba en la marcha, que son homosexuales, lo empujaron. Mis hijos, mi nuera, mi hija aparecen haciéndole un cordón para proteger a ese señor. No sabían lo que había pasado, porque si yo llego a saber... ", agregó. Fue en ese marco donde recibió golpes de parte de la Policía. "Sacaron los palos y encima nos mandaron la motorizada", expresó.

En cuanto a las detenciones, que ya suman a seis personas, planteó: " No les creo nada. Esa persona no tiene cara ni de narcotraficante . Es una cargada. ¿Ustedes en serio me están diciendo que esa persona es un narcotraficante, asesino serial? Están tapando las verdaderas caras".

En Vivo | Desde La Tablada: habla Sabrina, la mamá de Morena, una de las tres jóvenes asesinadas en Florencio Varela: "La policía atinó a sacar los palos y encima nos mandaron la motorizada" "Patricia Bullrich manda a pegarle a jubilados y ¿no va a mandar a pegarle a las… pic.twitter.com/aPfMvpLwOg

"Se metieron con la familia equivocada, porque somos personas bien, que no nos van a callar así nomás. Y no tenemos problema que investiguen en nuestra familia. Cero problema, el que nada debe nada teme. De última me van a hacer desaparecer a mí, a mi hermano, a los que gritemos. Pero vamos a seguir gritando, no nos van a callar", advirtió.

"Hicieron atrocidades con tres nenas. Nosotros pedimos justicia por las tres y que vayan hasta el fondo de lo que tienen que ir. Encima vas a reclamar y te reprimen. Pedís solución y no hay. A mi hija la reconoció mi cuñada por un tatuaje", cuestionó.

"Yo sé que lo más aberrante era lo de mi hija porque se confundieron de persona, con las vísceras afuera. No me interesa, yo quiero mantener la carita de ella bailando, jugando con sus viniendo con sus amigas a bailar a casa, cómo bailaban en el comedor entre tres o cuatro. Pero yo voy a ir hasta lo último, no me interesa. Y los quiero con las tripas afuera como estuvo mi hija. No puede ser que venga gente afuera a hacer esto en nuestras caras y nadie haga nada", expresó Sabrina.

Triple femicidio en Florencio Varela: detuvieron al hombre acusado de cavar el pozo y enterrar a las víctimas

Personal de la DDI de La Matanza hizo este sábado la sexta detención por el triple femicidio de Florencio Varela. Se trata de Ariel Giménez, argentino de 29 años, quien habría sido contratado por la banda narco para cavar el pozo y enterrar los cuerpos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

Giménez fue capturado cuando volvía a la vivienda que había sido allanada la noche del viernes. Su búsqueda comenzó a partir del testimonio de un chofer de aplicación que declaró haber trasladado, desde la vivienda donde mataron a las chicas hasta la casa allanada, a un hombre que llevaba una pala y un parlante.

Los efectivos no encontraron en el lugar ni al hombre ni a la pala en el inmueble, pero sí el parlante. La herramienta, por su parte, se halló en la casa de una vecina que aseguró que Giménez se la dejó porque iba a hacer un trabajo que nunca se llevó a cabo.

Luego, pudieron detenerlo cuando llegaba a su casa en Florencio Varela.

Pala triple crimen Florencio Varela Ariel Giménez La pala que habría sido utilizada para cavar el pozo para enterrar a las víctimas del triple crimen.

Quiénes son los detenidos por el triple crimen de Florencio Varela

Los detenidos en la causa que investiga el triple crimen de Florencio Varela son Magalí Celeste González Guerrero (28), Miguel Ángel Villanueva Silva (25), Daniela Iara Ibarra (19) y Maximiliano Andrés Parra (18), quienes, según la investigación, "aplicaron múltiples golpes de puño, patadas y diversos cortes utilizando armas blancas" contra las tres chicas con la intención de matarlas. A ellos se sumaron Lázaro Víctor Sotacuro, señalado como uno de los conductores que dieron apoyo a la camioneta en la que fueron trasladadas las jóvenes, y Ariel Giménez, apuntado por haber hecho el pozo para enterrar los cuerpos.