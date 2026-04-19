19 de abril de 2026 Inicio
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Intercambio de bebes recién nacidas: los detalles del caso del Hospital Italiano que salió a la luz 40 años después

Una prueba genética realizada en Estados Unidos destapó un error ocurrido al nacer. La causa está judicializada y avanza con reconstrucción de documentos y análisis de ADN.

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Intercambio de bebes recién nacidas: los detalles del caso del Hospital Italiano que salió a la luz 40 años después

Intercambio de bebes recién nacidas: los detalles del caso del Hospital Italiano que salió a la luz 40 años después

Un hecho ocurrido en 1986 en el Hospital Italiano de Buenos Aires permaneció oculto durante casi cuarenta años: dos recién nacidas fueron intercambiadas por error y crecieron en familias que desconocían su verdadera identidad. El caso salió a la luz en las últimas horas y ya es objeto de una investigación judicial.

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Todo comenzó cuando una de las mujeres, actualmente radicada en Miami, decidió realizarse un test de ancestralidad para conocer más sobre sus orígenes. Los resultados no coincidían con la información genética esperada ni con los antecedentes familiares. Ante la sorpresa, repitió el estudio, pero obtuvo el mismo resultado, lo que encendió las alarmas tanto en ella como en su entorno.

A partir de esa inconsistencia, la familia inició un proceso de revisión de documentación oficial. Allí surgieron irregularidades en los registros del día de nacimiento, lo que abrió la puerta a una investigación más profunda para esclarecer lo ocurrido.

El abogado Ignacio Leguizamón Peña tomó intervención en el caso y comenzó a reconstruir los hechos. En declaraciones a C5N, explicó que “en el estudio surge que no era hija de sus padres” y que el contacto inicial se produjo en 2024, cuando la madre de la mujer lo consultó para intentar conocer el destino de su hija biológica.

Según detalló, el análisis de las planillas del hospital y la información proporcionada por el Registro Civil permitieron identificar a otras niñas nacidas el mismo día. “Nos dieron los datos de todas las nacidas femeninas en esa fecha. A partir de ahí pude localizar la partida de nacimiento de la otra beba”, señaló.

El letrado también relató el momento en que logró dar con la otra familia: “En marzo del año pasado encontré una dirección. Fui un domingo, toqué la puerta y me atendió la madre. Le expliqué con mucho cuidado lo que estaba pasando y le mostré la documentación. Fue una situación muy dura”.

A partir de ese encuentro, se realizaron los estudios genéticos correspondientes que terminaron por confirmar la sospecha inicial: ambas mujeres habían sido intercambiadas al nacer. Con esa evidencia, la causa avanzó en la Justicia y busca ahora determinar responsabilidades por lo ocurrido.

El caso reabre interrogantes sobre los controles en los sistemas de identificación de recién nacidos en décadas pasadas y expone las consecuencias de errores que pueden permanecer ocultos durante toda una vida.

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