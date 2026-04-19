19 de abril de 2026 Inicio
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Trágico choque en Brasil: dos argentinos, madre e hijo, fallecieron tras impactar de frente contra un camión

El incidente ocurrió este sábado sobre la ruta SC-110, a la altura de la localidad de Ituporanga, en el estado de Santa Catarina. El conductor del transporte de carga resultó ileso, mientras que los cinco ocupantes del auto perdieron la vida.

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El Fiat Uno en el que viajaban las víctimas quedó totalmente destruido.

El Fiat Uno en el que viajaban las víctimas quedó totalmente destruido.

Bomberos Militares

Cinco personas murieron este sábado en un trágico choque ocurrido en Brasil, entre ellas dos argentinos, madre e hijo, quienes fallecieron en el acto cuando el auto en el que viajaban impactó de frente con un camión sobre una ruta del estado de Santa Catarina, al sur del país.

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El incidente se produjo sobre la ruta SC-110, a la altura de la localidad de Ituporanga, en la región del Alto Valle del Itajaí. Las víctimas se desplazaban en un Fiat Uno que chocó de frente con un camión de gran porte que circulaba en sentido contrario.

De acuerdo con la Policía Militar de Carreteras, el accidente ocurrió cerca de las 7, cuando el vehículo en el que iban las víctimas invadió el carril contrario después de realizar una maniobra de giro y terminó impactando frontalmente contra el transporte de carga.

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Las víctimas fueron identificadas como Rodson de Souza, Lucía Elizabeth Pedroso, Luciano Esequiel Cordeiro Pedroso, Tamires Gomes Souza y José Nilton Gomes de Souza. Lucía, de 41 años, y su hijo Luciano, de 19, eran misioneros y vivían en San Pedro.

Como consecuencia de la violencia del choque, todos los ocupantes del automóvil murieron en el lugar y quedaron atrapados entre los hierros del vehículo, que terminó completamente destruido. Los cuerpos fueron retirados por los bomberos que trabajaron durante varias horas en la escena.

Las autoridades señalaron que las víctimas trabajaban en una empresa de cereales de la zona. En tanto, el conductor del camión resultó ileso y el test de alcoholemia realizado tras el choque dio negativo.

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