Tres días después del incendio en una subestación, al menos 6.000 usuarios continúan sin luz en la Ciudad

Varios comercios tuvieron que tirar o trasladar la mercadería para no perderla por falta de refrigeración. "Estamos sin luz desde el día sábado, tenemos días sin trabajar. Tuvimos que tirar carne", explicó un empleado de una carnicería en diálogo con C5N.

Durante la tarde de ayer, varios vecinos cortaron la circulación en la avenida Directorio, a la altura de la calle Viel, para reclamar por la inmediata restitución del servicio eléctrico. Además, convocan para las 9 de la mañana de la jornada de hoy, nuevamente una movilización.

Vecinos de Caballito cortaron la calle para protestar contra Edesur: "Estamos solos"

Vecinos de Caballito cortaban el tránsito este lunes en el cruce de la calle Viel y la avenida Directorio para protestar contra la empresa Edesur y denunciar que, 48 horas después del incendio que afectó la subestación eléctrica de ese barrio porteño, aún no tienen luz ni agua.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/JuliCappa7/status/1757191111255187747&partner=&hide_thread=false ¡EDESUR DEVOLVÉ LA LUZ!



HOY estuvimos acompañando el corte de calle total en Av. Directorio a la altura de la calle Viel.



Vecinas y vecinos del sector Este de Parque Chacabuco sufren esta situación hace tres días, y el abandono total de la empresa Edesur. pic.twitter.com/MVZsR78UWe — Julian Cappa (@JuliCappa7) February 12, 2024

Según las cifras sobre el estado del servicio eléctrico informadas en el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), a las 8 de esta mañana había 1.936 clientes de Edenor y 20.951 de Edesur que permanecían sin suministro eléctrico, de los cuales al menos 3.600 corresponden a Caballito.

"Hace 48 horas que estamos sin luz ni agua. En 10 días tuvimos una inundación, acá a cinco cuadras hubo un derrumbe con dos personas que fallecieron, a dos cuadras explotó la subestación de Edesur", enumeró una vecina en diálogo con el cronista Diego Lewen para De Una por C5N.

Explicó que la empresa Edenor aportó un generador, pero "como no tienen los planos está funcionando al 7%. Hay una persona esperando hace más de una hora que venga alguien de Edesur con los planos. Tenemos recursos desperdiciados", remarcó.

Agregó que "Edesur no se hace presente" y "del Gobierno de la Ciudad solo vinieron para que desalojemos la calle. Estamos solos". La mujer denunció que las compañías eléctricas "tienen ganancias, lo que pasa es que no hay mantenimiento y la Ciudad no está planificada para que todos estos edificios sean eléctricos".