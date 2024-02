Vecinos de Caballito cortaron la calle para protestar contra Edesur: "Estamos solos"

Vecinos de Caballito cortaban el tránsito este lunes en el cruce de la calle Viel y la avenida Directorio para protestar contra la empresa Edesur y denunciar que, 48 horas después del incendio que afectó la subestación eléctrica de ese barrio porteño, aún no tienen luz ni agua.

"Hace 48 horas que estamos sin luz ni agua. En 10 días tuvimos una inundación, acá a cinco cuadras hubo un derrumbe con dos personas que fallecieron, a dos cuadras explotó la subestación de Edesur", enumeró una vecina en diálogo con el cronista Diego Lewen para De Una por C5N.

Explicó que la empresa Edenor aportó un generador, pero "como no tienen los planos está funcionando al 7%. Hay una persona esperando hace más de una hora que venga alguien de Edesur con los planos. Tenemos recursos desperdiciados", remarcó.

Agregó que "Edesur no se hace presente" y "del Gobierno de la Ciudad solo vinieron para que desalojemos la calle. Estamos solos". La mujer denunció que las compañías eléctricas "tienen ganancias, lo que pasa es que no hay mantenimiento y la Ciudad no está planificada para que todos estos edificios sean eléctricos".

Por su parte, un vecino de Avenida Directorio 150 afirmó que la situación es "gravísima". "Hay personas electrodependientes; hay ancianos atrapados en el octavo, séptimo y sexto piso. Los que estamos mejor les subimos baldes con agua. Estamos pidiendo por favor que nos envíen un grupo electrógeno", reclamó.

"Yo tengo un hijo discapacitado y lo tuve que mandar con la abuela. Es terrible lo que estamos pasando y no tenemos respuesta. Edesur no te contesta, te atiende una máquina. Es un infierno y necesitamos que nos den una solución", concluyó.

Cortes de luz: el último reporte de Edesur

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) refleja en el reporte de las 15:41 que había 2.800 usuarios de Edenor y 17.000 de Edesur, sin servicio. En lo que respecta al barrio de Caballito se incrementó los cortes a 4800 domicilios.