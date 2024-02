Feroz incendio de una subestación de Edesur en Caballito: 36 mil hogares sin luz

El siniestro ocurre en José María Moreno, entre Juan Bautista Alberdi y Formosa, trabajan 11 dotaciones de bomberos y 14 ambulancias del SAME. Debido al hecho, la zona se encuentra sin suministro eléctrico.

La subestación eléctrica de Edesur en Caballito ubicada sobre José María Moreno, entre Formosa y Juan Bautista Alberdi, se incendió y generó que gran parte del barrio porteño se quede sin suministro eléctrico . En el lugar trabajan 11 dotaciones de Bomberos junto a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y 14 ambulancias del SAME. Por el momento, no hay heridos.

El titular del SAME, Alberto Crescenti, explicó la situación desde el lugar del hecho: "Tiene mucha carga de fuego y trabajan varias dotaciones de bomberos de la Ciudad. Debido a que hay un edificio con muchos departamentos linderos, hay 14 ambulancias del SAME. Hasta ahora, la gente se evacuó en orden y no atendimos a nadie".

El médico detalló la situación de los vecinos de la estructura, que se encuentra envuelta en llamas: "La cuestión principal es que no tengamos ningún paciente con quemaduras ni que hayan inhalado el humo. Por ahora se encuentran bien, fuera de peligro". Además, los 14 trabajadores de la subestación lograron evacuarse ante la aparición de las llamas.

El comunicado de Edesur

La empresa de suministro eléctrico Edesur publicó un comunicado en la red social X (ex Twitter) sobre el siniestro que atraviesa la subestación de Caballito: "Los bomberos están trabajando en el incendio que se produjo en nuestra subestación. Una vez controlada la situación, vamos a poder evaluar los daños". Por lo pronto, una gran cantidad de vecinos están afectados sin servicio de electricidad.

La página web del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), informaba pasadas las 16 que en el área que la subestación incendiada presta servicio se registraban 35.813 usuarios sin suministro eléctrico distribuidos en los barrios porteños de Almagro (9.058), Caballito (25.616) y Parque Chacabuco (1.139) con horarios estimados de normalización de la red entre las 20.30 y las 23 de este sábado.

NOTICIA EN DESARROLLO.