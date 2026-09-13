13 de septiembre de 2026 Inicio
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Tras un llamado anónimo, cayeron "la abuela narco" y su nieto, que vendían drogas desde su casa

Una mujer de 58 años cumplía prisión domiciliaria y volvió a caer por venta de drogas junto a su nieto de 16 años. Ambos fueron detenidos en el barrio Las Flores II. La investigación se inició tras una denuncia telefónica anónima y derivó en cuatro allanamientos donde se secuestró evidencia que compromete a la familia.

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La mujer detenida por las Fuerzas Antinarcotráfico cumplía prisión domiciliaria y operaba con su nieto de 16. 

La mujer detenida por las Fuerzas Antinarcotráfico cumplía prisión domiciliaria y operaba con su nieto de 16. 

Una mujer de 58 años, conocida como “la abuela narco”, fue detenida en Córdoba junto a su nieto de 16, acusados de vender drogas mientras ella cumplía prisión domiciliaria. La investigación se inició tras una denuncia anónima y derivó en cuatro allanamientos en el barrio Las Flores II, donde la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) secuestró pruebas que comprometen a la familia.

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La FPA realizó un procedimiento en la capital cordobesa tras un llamado anónimo que culminó con la detención de la mujer y su nieto, ambos imputados por su presunta vinculación con la comercialización de estupefacientes en la zona sur de la capital provincial, y el secuestro 70 dosis de cocaína y marihuana, dinero en efectivo y elementos vinculados a la causa.

Según precisaron las fuentes oficiales, la investigación arrancó la semana pasada tras un llamado a la central de denuncias. Con esos datos, la Justicia ordenó cuatro allanamientos en el barrio Las Flores II, sobre las calles Filiberto de Mena, Puente Hurtado y Juan José de Iraiman. Dos de las casas funcionaban como “kioscos” de venta al menudeo, mientras que las otras servían de depósito para acopiar la mercadería.

En el operativo sobre Filiberto de Mena, el menor intentó fugarse al ver a los efectivos, pero fue reducido a pocos metros. En la misma vivienda cayó su abuela, de 58 años, que ya estaba con prisión domiciliaria por una causa previa vinculada a la Ley de Estupefacientes. Ambos quedaron a disposición de la Justicia tras el procedimiento de la Fuerza Policial Antinarcotráfico.

En el balance de los cuatro procedimientos, los efectivos de la FPA secuestraron 137 dosis de cocaína, 42 de marihuana y $289.000 en efectivo, además de papeles y elementos de interés para la causa. Todo quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Segundo Turno, que supervisó el operativo y dispuso el traslado de los detenidos.

Los investigadores confirmaron que el material incautado será sometido a las pericias de rigor, mientras los acusados quedaron a disposición de la Justicia. El despliegue cerró con el resguardo de la mercadería y la documentación secuestrada, clave para avanzar en el expediente.

Córdoba: cayó otra banda narco familiar en Laboulaye

Semanas atrás, la Fuerza Policial Antinarcotráfico desarmó en Laboulaye un clan familiar acusado de vender cocaína en barrio Norte. La pesquisa, iniciada por denuncias anónimas, derivó en allanamientos en dos domicilios señalados como puntos de expendio, donde fueron detenidos cuatro adultos: una pareja y dos primos.

Según el Ministerio Público Fiscal, la organización utilizaba la modalidad de delivery para distribuir la droga. En los operativos se incautaron 309 dosis de cocaína, dinero en efectivo, semillas de cannabis, una balanza de precisión, motocicletas y otros elementos de interés. Los detenidos quedaron imputados por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.

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