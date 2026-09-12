Tragedia en Chile: al menos 16 ancianos muertos por un incendio en un geriátrico no habilitado

El hecho ocurrió en un establecimiento que funcionaba clandestinamente, donde intervinieron siete dotaciones de bomberos. Las autoridades ordenaron una investigación y citaron a declararon a los dueños.

Al menos 16 personas murieron y otras 10 fueron evacuadas por un incendio en un geriátrico no habilitado en Chile, por el cual las autoridades desplegaron un amplio operativo y citaron a declarar a los dueños del establecimiento. Las personas heridas fueron trasladadas a un hospital para ser asistidas con lesiones de diferente grado.

El hecho ocurrió en un geriátrico llamado El Edén, ubicado en la región de La Araucanía, donde siete dotaciones de bomberos y equipos del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) de Villa Comuy intervinieron en el establecimiento de una planta que funcionaba clandestinamente y que quedó destrozado por el avance de las llamas.

En tal sentido, distintos vecinos y cámaras de seguridad registraron el fuego originado el viernes por la noche, mientras que en la mañana del sábado la zona permanecía cerrada por la Policía y los equipos de rescate para remover los escombros. Ahora se espera una serie de peritajes para establecer las causas del incendio y establecer posibles responsabilidades penales, aunque también se estima que se sancionará a los responsables del geriátrico.

En tanto, el presidente de Chile, José Antonio Kast, destacó el operativo en el lugar. "La tragedia de Pitrufquén es devastadora y nos obliga a actuar con rapidez, decisión y responsabilidad. La delegación presidencial y los equipos regionales están desplegados para enfrentar la emergencia", expresó en la red social X.

También se refirió a los pasos a seguir en la investigación: "He instruido que se adopten medidas urgentes destinadas a revisar las condiciones de los hogares de nuestro país, fortalecer la prevención y fiscalización, y acelerar las propuestas necesarias para mejorar su funcionamiento y seguridad".

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"Al mismo tiempo, vamos a colaborar plenamente con la Justicia para esclarecer qué ocurrió, determinar dónde pudieron existir fallas en la fiscalización o la prevención, conocer qué alertas se levantaron y qué acciones se adoptaron frente a ellas. Necesitamos conocer la verdad y, sobre esa base, corregir lo que sea necesario para hacer todo lo posible por evitar que una tragedia como esta vuelva a ocurrir", agregó.

Por último, se solidarizó con las personas afectadas: "Hoy, nuestros pensamientos y oraciones están con las víctimas y sus familias. Pero nuestro compromiso no termina en acompañarlas. Estamos actuando para fortalecer la prevención, mejorar la fiscalización y garantizar condiciones más seguras en los hogares de nuestro país".

Al menos 25 personas murieron tras el incendio de un buque de carga en China

Al menos 25 personas fallecieron luego de un incendio desatado en un buque de carga internacional atracado en el puerto de Qingdao, en el este de China. El siniestro se produjo a bordo del Ocean Melody, un barco con bandera liberiana que permanecía amarrado para tareas de reparación en las instalaciones de la empresa Beihai Shipbuilding Co., filial de la estatal China State Shipbuilding Corporation.

A bordo de la embarcación viajaban 42 personas en total, de las cuales 12 lograron ser evacuadas a salvo, aunque otras cinco resultaron heridas y debieron ser trasladadas a un hospital cercano.

Tras lo sucedido, el presidente chino, Xi Jinping, emitió instrucciones urgentes para acelerar las tareas de búsqueda y rescate de los desaparecidos, exigiendo a todas las regiones y departamentos profundizar las investigaciones y corregir los riesgos de incendio.