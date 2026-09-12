13 de septiembre de 2026 Inicio
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Mar del Plata: entró a robar a una escuela, se hizo el dormido en un pasillo y terminó detenido

Un hombre de 41 años fue atrapado in fraganti dentro del Colegio Alfred Nobel tras activarse la alarma de seguridad. Tenía televisores desconectados y parlantes listos para llevárselos.

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El hombre de 41 años fue detenido inmediatamente por la Policía de Mar del Plata.

El hombre de 41 años fue detenido inmediatamente por la Policía de Mar del Plata.

Un insólito episodio de inseguridad se registró durante la madrugada de este sábado en la ciudad de Mar del Plata, cuando un hombre de 41 años ingresó a robar a una escuela y, al verse acorralado por la llegada de los efectivos policiales, intentó simular que estaba profundamente dormido en el suelo.

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El hecho tuvo lugar alrededor de la 1.30 en el Colegio Alfred Nobel, ubicado en la avenida Libertad al 6000, dentro del barrio Villa Primera. El robo fue alertado por el sistema de alarma de la institución, lo que motivó el inmediato despliegue del Comando de Patrullas Norte en la zona.

En un primer momento, los agentes de la Comisaría 4ª realizaron una inspección perimetral externa sin observar movimientos sospechosos. Sin embargo, minutos más tarde lograron acceder al interior del edificio junto a un empleado de mantenimiento que contaba con las llaves del colegio.

El colegio se encuentra en Av. Libertad al 5800, en pleno centro de la ciudad balnearia.

El colegio se encuentra en Av. Libertad al 5800, en pleno centro de la ciudad balnearia.

Al recorrer las distintas dependencias del lugar, los uniformados se toparon con una escena insólita: en uno de los pasillos hallaron al sospechoso recostado sobre el piso, quien fingía estar dormido para no levantar sospechas y evitar ser aprehendido. Tras reducirlo e identificarlo rápidamente, la Policía continuó con la inspección del inmueble y constató que el ladrón había forzado una de las ventanas para concretar el ingreso.

Durante la requisa dentro de las aulas, se descubrió un valioso botín que ya había sido preparado para ser retirado. Los efectivos hallaron cuatro televisores retirados de sus soportes habituales, además de dos parlantes de grandes dimensiones. Asimismo, se registraron daños en la ventana del kiosco escolar, con una importante cantidad de mercadería esparcida en la parte exterior del comercio.

La responsable de la institución educativa se presentó en el lugar y reconoció los televisores recuperados, confirmando que pertenecían a los salones de clases. Por disposición de la UFIJE de Flagrancia, a cargo de la fiscal Mariana Baqueiro, el imputado quedó formalmente detenido bajo la carátula de "tentativa de robo agravado por escalamiento" y fue trasladado a Tribunales.

Así era detenido el hombre de 41 años acusado de robo en Mar del Plata

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