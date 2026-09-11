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Revelaron el dato que mantiene a Callejero Fino tras las rejas: "La Policía pudo ver..."

La periodista Fernanda Iglesias explicó por qué el cantante continúa detenido y, además, reveló qué descubrió la Policía tras una investigación.

El dato que complica al cantante.

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El referente de la cumbia RKT, cuyo nombre real es Simón Natanael Alvarenga, fue interceptado mientras transitaba junto a un acompañante a bordo de una Volkswagen Amarok que no poseía las chapas identificatorias visibles, circunstancia que derivó en la intervención de la Justicia.

Al momento de la requisa del vehículo, los efectivos encontraron un arma con la numeración limada en su interior, por lo que quedó detenido junto a su primo. Ambos indicaron que iban al cumpleaños del cantante J Rei, pareja de María Becerra.

Callejero Fino.

Callejero Fino.

Tras ser detenido, Alvarenga quedó imputado por portación ilegal de un arma de fuego y supresión de la numeración registral del arma.

En este sentido, Fernanda Iglesias dio detalles de la causa en Puro Show: explicó por qué el cantante continúa detenido y, además, reveló qué descubrió la Policía tras una investigación.

Cómo está la situación judicial de Callejero Fino

"Callejero Fino estaba en la camioneta con su primo Steven Joel Rica. Iban al cumpleaños del novio de María Becerra y los detienen en Tigre. ¿Por qué los detienen? Porque la camioneta no tenía patente y tenía el parabrisas polarizado, no se veía nada y no tenían los documentos físicos. Los policías se los llevan detenidos a los dos", comenzó diciendo la periodista.

Luego explicó que, tras la investigación, la Policía logró ver la trazabilidad de la pistola. Esto permite reconstruir parte de su historia, identificar de dónde proviene y por qué manos registradas pasó, o si figura como robada o extraviada: "¿Qué pasó? Afloró la numeración del arma, entonces ahora se puede ver la trazabilidad de la pistola. Consiguieron videos donde se ven los movimientos de la camioneta, porque Callejero Fino dice: 'La camioneta es mía, pero la usa mucha gente'".

Luego agregó: "Él dijo que le habían robado la patente. Todas son cosas que se están investigando para ver si lo van a dejar libre o seguirá en prisión preventiva. Como él ya tiene antecedentes, si lo condenan ahora, aunque sea un mes, la condena tiene que ser efectiva".

A modo de cierre, Iglesias aseguró que el cantante tiene antecedentes por robo y cumplió una condena, situación que lo complica legalmente. "Fue condenado ya por robo con armas, con lesiones y con uso de menores. Fue condenado a 7 años y 6 meses por eso, cumplió 5 de condena efectiva y dos años y seis meses en su casa", concluyó.

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