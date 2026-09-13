Escándalo por el oro del BCRA: la oposición ampliará este lunes la denuncia contra Caputo y Bausili

En medio de versiones contradictorias sobre el traslado de las reservas, legisladores del peronismo pedirán además la interpelación de los funcionarios en el Congreso.

La oposición ampliará este lunes la denuncia presentada contra el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili , en medio del escándalo por el destino del oro de las reservas nacionales. La presentación se sumará a un pedido de interpelación en el Congreso, luego de que Bausili afirmara ante el Senado que los lingotes habían sido trasladados a Suiza , una versión desmentida después por la Auditoría General de la Nación (AGN).

Según trascendió, la ampliación de la denuncia se basará en un presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público , a raíz de las declaraciones que el titular del BCRA realizó durante una reunión de comisiones en la Cámara alta. Allí, Bausili había sostenido que parte del oro se encontraba depositado en un banco suizo, dato que luego fue puesto en duda por el propio organismo de control.

Desde la AGN indicaron que no pudieron completar la auditoría de los envíos porque la autoridad monetaria les negó el acceso a la documentación necesaria . A esto se sumó el incumplimiento de una orden judicial que exigía al Banco Central responder los pedidos de información sobre las transferencias de los lingotes al exterior.

En diálogo con C5N , el titular de la Auditoría General de la Nación, Juan Manuel Olmos , aclaró que lo que la AGN está realizando en este momento es la auditoría de la operatoria del oro, que nada tiene que ver con la auditoría de los balances de estados contables a los que hizo referencia Bausili en el Senado.

"Está en revisión, no se revisó todavía. No fue nada claro el presidente del Banco Central y debería poner transparencia en esto" , sostuvo el presidente de la AGN.

"No sé si fue a propósito o sin querer, pero creo que hizo una mezcla, una ensalada, en parte para ocultar, o para no decir que durante casi un año no pudimos acceder a la información. Se negó el Banco Central a brindar la información de acuerdo al procedimiento y a la metodología con que se hacen las auditorias", añadió Olmos.

Acusan a Santiago Bausili de mentirle al Senado

En diálogo con C5N, la senadora Florencia López cuestionó la versión oficial y lanzó una fuerte acusación contra la gestión oficialista: "Yo estoy segura de que el Gobierno de Javier Milei se robó el oro".

La legisladora sostuvo que la oposición reclama información desde el año pasado y cuestionó especialmente las explicaciones brindadas por Bausili sobre el destino de las reservas.

"El presidente del Banco Central vino al Senado a mentir diciendo que el oro estaba en Suiza cuando hasta la propia AGN dice que el oro está en Inglaterra", afirmó López.

"El especialista en crecimiento económico con y sin dinero vio que la economía se estaba yendo al carajo y vendió las reservas de oro a cambio de dólares que se fueron inyectando en el circuito financiero", afirmó, en referencia al gobierno de Milei.

La senadora sostuvo que se trata de alrededor de mil lingotes y estimó que originalmente representaban unos u$s4.500 millones, aunque señaló que, por el incremento de la cotización internacional del metal, actualmente el valor sería superior a los u$s10.000 millones.