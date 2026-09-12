12 de septiembre de 2026 Inicio
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"Estoy embarazada, fue mi tío": el mensaje en el baño de una escuela que destapó otro caso de abuso sexual

Las autoridades educativas identificaron a la alumna de 10 años que escribió la frase y activaron los protocolos de contención para ella y sus compañeros de grado. Se espera que la menor declare en Cámara Gesell para preservar su testimonio y dar con los responsables de este delito.

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La inscripción había sido parcialmente borrada

La inscripción había sido parcialmente borrada, pero fue fotografiada y quedó incorporada como prueba.

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Un mensaje escrito en la pared del baño de una escuela primaria de San Juan desencadenó una investigación judicial por un presunto caso de abuso sexual intrafamiliar: "Estoy embarazada, ayuda. Solo tengo 10 años. Fue mi tío".

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La inscripción apareció en las paredes del establecimiento Carlos María de Alvear, ubicado en el barrio Villa San Damián, en el departamento de Rawson, y dio lugar a la intervención de la Justicia y del Ministerio de Educación provincial para resguardar a la menor y constatar la veracidad de la denuncia.

Si bien las palabras habían sido borradas, se pudo fotografiarlas, y a partir de ahí se incorporaron como prueba de la causa que investiga un presunto abuso sexual intrafamiliar. La niña ya fue identificada, se constató su edad y se dispuso un gabinete psicopedagógico para acompañarla y apoyar a sus compañeros.

La provincia de San Juan aplica en estos casos el programa Ángel Guardián, un esquema interinstitucional diseñado para identificar, contener y acompañar a niños y adolescentes víctimas de violencia o abuso sexual, según detalló la ministra provincial de Educación, Silvia Fuentes.

Cómo sigue la investigación por el presunto abuso sexual

La investigación por el presunto abuso sexual a la menor de 10 años quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Investigación de Abusos Sexuales Infantiles (UFI ANIVI), un órgano judicial especializado del Ministerio Público Fiscal dedicado a investigar delitos contra la integridad sexual de niños, niñas y adolescentes, que actúa por instrucción del fiscal Duilio Ejarque.

"Estoy embarazada, ayuda. Solo tengo 10 años. Fue mi tío", decía el mensaje que fue incorporado como prueba, mientras se esperan los peritajes para confirmar los dichos de la niña, quien declarará en los próximos días en la Cámara Gesell, y para confirmar o no las responsabilidades en el presunto caso de abuso intrafamiliar.

Señales de alerta en casos de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes

  • El relato de la chica o chico.
  • Lesiones físicas en zona genital.
  • Embarazo o infecciones de transmisión sexual (especialmente en menores de 13 años).
  • Conocimientos sobre la sexualidad que no se condicen con su edad.
  • Juegos sexuales inapropiados.
  • Retraimiento.
  • Problemas con el control de esfínteres.
  • Depresión.

Qué hacer ante un caso de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes

En caso de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, comunicarse telefónicamente con el 137 o el 102. Son líneas nacionales y gratuitas que brindan contención, asistencia y acompañamiento. También es posible consultar por WhatsApp al 11 31331000.

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