El Gobierno valoró la apuesta de Trump por una "solución pacífica" al conflicto por Malvinas El ministro de Defensa, Carlos Prest se refirió a las recientes declaraciones del mandatario norteamericano y remarcó el vínculo estratégico entre Argentina y Estados Unidos en materia de seguridad. Por Agregar C5N en









Carlos Presti, ministro de Defensa, junto a Javier Milei.

El ministro de Defensa, Carlos Presti analizó las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump sobre un eventual enfrentamiento entre Argentina y Reino Unido por las Islas Malvinas y explicó que el Gobierno entiende esas palabras como parte de una búsqueda de entendimiento y resolución pacífica del conflicto, mientras destacó la relación estratégica con Estados Unidos.

En una entrevista para Radio Mitre, Presti fue consultado por la advertencia del presidente estadounidense, quien había definido un eventual enfrentamiento como un "desastre potencial". Frente a ese escenario, el funcionario argentino evitó interpretar el mensaje como un posicionamiento contra alguno de los países involucrados y sostuvo: "No es en contra de nadie, sino a favor de buscar una solución pacífica a todo este tema".

Donald Trump, dos veces presidente de Estados Unidos. El ministro también explicó que las declaraciones de Trump forman parte de un asunto que el Ejecutivo sigue de manera coordinada con otras áreas del Gobierno. En ese marco, señaló que el presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno, como responsables de la política exterior, deberán evaluar el alcance de las palabras del mandatario norteamericano.

Al referirse específicamente al reclamo argentino, Presti lo ubicó dentro de los principios establecidos por el país y marcó cuál considera que debe ser el camino para avanzar hacia el objetivo de recuperar el territorio. "Todos los argentinos sabemos que es una causa nacional y, así como también está en nuestra Constitución, sabemos que la única manera de recuperar la soberanía plena sobre las islas es de manera pacífica", afirmó.

Carlos Presti aseguró que Argentina tiene una "alianza estratégica" con Estados Unidos La definición del funcionario reivindicó el vínculo entre Argentina y el país de América del Norte en materia de Defensa. "Tenemos esta alianza estratégica con los Estados Unidos en materia de defensa, que nos permite, obviamente, equiparnos y posicionarnos a nivel hemisférico", resaltó Presti.