13 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

El Gobierno valoró la apuesta de Trump por una "solución pacífica" al conflicto por Malvinas

El ministro de Defensa, Carlos Prest se refirió a las recientes declaraciones del mandatario norteamericano y remarcó el vínculo estratégico entre Argentina y Estados Unidos en materia de seguridad.

Por
Carlos Presti

Carlos Presti, ministro de Defensa, junto a Javier Milei. 

El ministro de Defensa, Carlos Presti analizó las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump sobre un eventual enfrentamiento entre Argentina y Reino Unido por las Islas Malvinas y explicó que el Gobierno entiende esas palabras como parte de una búsqueda de entendimiento y resolución pacífica del conflicto, mientras destacó la relación estratégica con Estados Unidos.

La causa Malvinas no desvió el foco público de los problemas sociales y económicos.
Te puede interesar:

Malvinas no alcanza: el desgaste de Milei complica sus planes para 2027

En una entrevista para Radio Mitre, Presti fue consultado por la advertencia del presidente estadounidense, quien había definido un eventual enfrentamiento como un "desastre potencial". Frente a ese escenario, el funcionario argentino evitó interpretar el mensaje como un posicionamiento contra alguno de los países involucrados y sostuvo: "No es en contra de nadie, sino a favor de buscar una solución pacífica a todo este tema".

Donald Trump, dos veces presidente de Estados Unidos.

Donald Trump, dos veces presidente de Estados Unidos.

El ministro también explicó que las declaraciones de Trump forman parte de un asunto que el Ejecutivo sigue de manera coordinada con otras áreas del Gobierno. En ese marco, señaló que el presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno, como responsables de la política exterior, deberán evaluar el alcance de las palabras del mandatario norteamericano.

Al referirse específicamente al reclamo argentino, Presti lo ubicó dentro de los principios establecidos por el país y marcó cuál considera que debe ser el camino para avanzar hacia el objetivo de recuperar el territorio. "Todos los argentinos sabemos que es una causa nacional y, así como también está en nuestra Constitución, sabemos que la única manera de recuperar la soberanía plena sobre las islas es de manera pacífica", afirmó.

Carlos Presti aseguró que Argentina tiene una "alianza estratégica" con Estados Unidos

La definición del funcionario reivindicó el vínculo entre Argentina y el país de América del Norte en materia de Defensa. "Tenemos esta alianza estratégica con los Estados Unidos en materia de defensa, que nos permite, obviamente, equiparnos y posicionarnos a nivel hemisférico", resaltó Presti.

Carlos Presti, ministro de Defensa.

Carlos Presti, ministro de Defensa.

En ese contexto, el ministro advirtió que la Argentina cuenta con "hechos concretos" para demostrar su presencia en el Atlántico Sur y vinculó esa política con la cooperación mantenida con la Casa Blanca. Para Presti, el acercamiento bilateral en materia militar no modifica el reclamo histórico sobre las islas, sino que forma parte de una estrategia más amplia de posicionamiento regional.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Donald Trump, dos veces presidente de Estados Unidos.

Trump advirtió que otro conflicto entre Argentina y Reino Unido por Malvinas sería "un desastre potencial"

El Gobierno realizó otro anuncio sobre las Islas Malvinas.

Con el foco en Malvinas, el Gobierno creará un sistema para coordinar la política exterior

Yair Netanyahu junto a su padre.

"Son argentinas": el hijo de Benjamin Netanyahu respaldó el reclamo de soberanía de las Islas Malvinas

El diputado nacional chileno Javier Olivares Avendaño.

Un diputado de Chile afirmó que las Islas Malvinas "son inglesas" y generó tensión

Milei no viajará a Londres. 

En medio de las tensiones por las Islas Malvinas, Milei suspendió su viaje a Reino Unido

El Gobierno denunciará a empresas que operan en Malvinas.

El Gobierno denunciará a más empresas que operan en Malvinas: también alcanzará a sus directivos

Rating Cero

A Lali, Justina y Rosalía además de compartir una amistad, comparten el gusto por las empanadas argentinas.

El nuevo proyecto de Justina Bustos fuera de la actuación, en el que participaron Lali Espósito y Rosalía

Tini Stoessel se hospedó en una exclusiva suite de París durante su viaje para preparar su casamiento con Rodrigo De Paul.

Así era la habitación en la que estuvo Tini Stoessel para buscar su vestido de novia en París

Este actor saltó a la fama con un personaje histórico y no descarta volver a interpretarlo.

Saltó a la fama con un personaje histórico de los libros y no descarta volver a encarnarlo: quien es

Así fue la transformación de Sebastian Stan para su última película.

Quiere el Oscar: como fue la increíble transformación de Sebastian Stan

Thiago Medina se recuperó.

Es mega famoso, tuvo un accidente que casi termina con su vida y un año después agradece su salud

Se casó Julián Weich.

Julián Weich se casó en secreto tras siete años de relación

últimas noticias

Carlos Presti, ministro de Defensa, junto a Javier Milei. 

El Gobierno valoró la apuesta de Trump por una "solución pacífica" al conflicto por Malvinas

Hace 21 minutos
El alemán se tomó revancha de la final perdida en 2020 y se quedó con el último grande de la temporada.

Alexander Zverev venció a Ben Shelton y ganó el US Open 2026

Hace 58 minutos
Pascual Di Tella le dio a Argentina la primera medalla dorada en los Juegos Suramericanos

Pascual Di Tella le dio a Argentina la primera medalla dorada en los Juegos Suramericanos

Hace 1 hora
Javier Milei tendrá una semana agitada entre reuniones, Mesa Política y viajes. 

Milei arranca la semana con el Gabinete y una reunión con legisladores de cara a jornadas clave en el Congreso

Hace 1 hora
Martín Guzmán, exministro de Economía del gobierno del Frente de Todos.

Martín Guzmán advirtió que no alcanza con bajar la inflación: "Los ingresos están muy mal"

Hace 1 hora