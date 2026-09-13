13 de septiembre de 2026 Inicio
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Pascual Di Tella le dio a Argentina la primera medalla dorada en los Juegos Suramericanos

El esgrimista porteño venció en la final de sable individual al venezolano Eliecer Romero, favorito e invicto, por 15 a 12, y se tomó revancha de una derrota que arrastraba desde 2018.

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Pascual Di Tella le dio a Argentina la primera medalla dorada en los Juegos Suramericanos

El esgrimista Pascual Di Tella se consagró este domingo campeón de sable individual masculino en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y le entregó a Argentina su primera medalla de oro en la competencia. El deportista, oriundo de la ciudad de Buenos Aires, venció por 15 a 12 al venezolano Eliecer Romero en la final.

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Romero llegaba a la definición como gran candidato al oro: número 39 del ranking mundial, bronce en el Panamericano de este año y también en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Pese a ese antecedente, Di Tella se impuso en la final y quebró el pronóstico que ubicaba al venezolano como el tirador a vencer en la categoría.

Tras consagrarse campeón, Di Tella habló con TyC Sports y repasó la revancha que significó el triunfo ante Romero: "En el 2018 competí en la final del Odesur contra el mismo tirador y me había ganado. Me quedé con la espina", señaló el esgrimista.

"Tengo muchísima felicidad de poder estar compitiendo en este nivel; después de los JJOO no estuve compitiendo en todas las pruebas internacionales. Poder volver y estar al nivel es una tranquilidad enorme de que se puede", agregó.

Argentina sumó otras cuatro medallas de bronce en la jornada

Antes de enfrentar a Romero, Di Tella había superado en semifinales a su compatriota Juan Bacha, quien se quedó con el bronce y dejó a dos argentinos entre los cuatro mejores del sable individual masculino.

Horas más tarde, el nadador Lucas Alba sumó otra medalla de bronce para la delegación en los 800 metros libres masculinos, con un tiempo de 7:55.78, mientras su compañero Thiago Pizzini finalizó quinto con 8:05.77.

El equipo masculino de gimnasia artística, integrado por Santiago Mayol, Luca Alfieri, Daniel Villafañe, Matías Coralizzi, Nahuel Pardo e Ivo Chiapponi, también obtuvo el bronce, detrás de Brasil, campeón, y Colombia, subcampeona.

El primer podio de la jornada había llegado antes en aguas abiertas, con el bronce de Romina Imwinkelried en los 10 kilómetros disputados en el lago del Parque del Sur, con un tiempo de 1:57:04,5, a 6,3 segundos de la brasileña Ana Cunha, campeona olímpica en Tokio 2020 y ganadora de la prueba. Su compatriota Candela Giordanino finalizó cuarta, a apenas una décima de segundo. "Lo soñé mucho tiempo", expresó Imwinkelried tras la carrera, en diálogo con ESPN.

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