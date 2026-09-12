Asesinaron a un empresario en Misiones: encontraron el arma e investigan a su exsuegro Los peritos localizaron la pistola que habrían usado para matar a Alfredo Wiebel, el empresario gastronómico y piloto de carreras asesinado en Puerto Iguazú. Su exsuegro, de 82 años, está internado bajo custodia policial como el principal sospechoso del homicidio y se investiga si el móvil fue una deuda de dinero. Por Agregar C5N en









Avanza la causa por el crimen del empresario en Misiones: secuestran el arma y custodian al exsuegro internado. Redes sociales

El empresario gastronómico y piloto de carreras Alfredo Matías Wiebel Giampaoli, de 48 años, fue encontrado este viernes asesinado de un disparo en un predio en construcción de Puerto Iguazú, en la provincia de Misiones. La investigación sumó un avance clave en las últimas horas: los peritos judiciales lograron localizar el arma que habría sido utilizada en el ataque.

El hallazgo fortalece la hipótesis de los investigadores en torno a su exsuegro, un hombre de 82 años que permanece bajo arresto domiciliario e internado con custodia policial. El hecho ocurrió a las 11:15 del viernes en un predio en la intersección de las avenidas República Argentina y Pancho Ramírez, en el barrio Zona Industrial.

Luego de una alerta, efectivos de la Unidad Regional V llegaron al lugar y encontraron a Wiebel sin signos vitales: el examen médico preliminar arrojó que tenía un impacto de bala -aparentemente calibre 9 milímetros- que le provocó la muerte en el acto. Por orden de la Justicia, el cuerpo de la víctima fue trasladado al Cuerpo Médico Forense de Posadas para la realización de la autopsia.

Según adelantó el periodista Fernando Tocho en La voz de la calle, en C5N, el móvil del asesinato estaría vinculado a una deuda y a sospechosas transferencias de dinero. En ese sentido, los investigadores analizan cuentas bancarias y billeteras virtuales para terminar de acreditar la hipótesis financiera. Mientras se aguardan los resultados del dermotest, el relevamiento de las cámaras de seguridad y la declaración de testigos ocasionales, la indagatoria al imputado quedó prevista para el próximo lunes.

#AHORA Encontraron el arma con la que mataron al empresario en Misiones | Investigan al exsuegro y allanan su casa.



Mirá @C5N en vivo: https://t.co/nf4ZfJsemu pic.twitter.com/Zcnzje1G7D — C5N (@C5N) September 12, 2026 La investigación del crimen del empresario en Misiones En las últimas horas, el personal de Criminalística pudo dar con el arma con la que habrían matado al empresario gastronómico y hotelero y piloto de carreras Alfredo Matías Wiebel Giampaoli, que recibió un impacto de bala en un predio en construcción en Puerto Iguazú.

Este elemento es prioritario para el avance de la causa que investiga la Justicia de Misiones. Luego del disparo, el exsuegro de la víctima huyó del lugar en una camioneta Toyota SW4, según aportaron los testigos; se lo ubicó en una clínica privada adonde fue para recibir atención médica y quedó detenido con custodia policial.