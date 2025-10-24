Elecciones 2025: cuándo arrancó la veda electoral y hasta qué hora se puede comprar alcohol El domingo se llevarán a cabo los comicios legislativos y, en las horas previas, entran en vigencia las distintas restricciones para la ciudadanía. Las actividades oficiales de campaña finalizan el viernes 24. Por







El domingo 26 de octubre los argentinos van a las urnas en el marco de las elecciones legislativas 2025 y, en las horas previas, entra en vigencia la veda electoral, donde se establecen ciertas restricciones en las actividades con el objetivo de invitar a la reflexión y normalidad democrática.

En concreto, la veda electoral comenzó este viernes 24 de octubre a las 8 de la mañana y se extiende hasta las 21 del domingo 26 de octubre, tres horas después del cierre de los comicios.

La venta de alcohol se limitará a partir del sábado a las 20:00 y se reactivará a las 00:00 del domingo, hora en la que termina la jornada electoral.

Entre las prohibiciones principales establecidas en ese periodo de tiempo se encuentra la realización de actos de campaña política, como reuniones, marchas y caravanas. Además, está prohibida la difusión de publicidad política en cualquier medio de comunicación, redes sociales o vía pública.

También está prohibida la difusión de resultados de encuestas o sondeos de opinión relacionados con las elecciones. La venta de bebidas alcohólicas está restringida durante este período, como así también la realización de espectáculos públicos masivos.

Por otro lado, durante la veda electoral se permite la difusión de información objetiva y neutral, como horarios de votación, ubicación de centros de votación, requisitos para votar y datos históricos. Los ciudadanos pueden continuar con sus actividades cotidianas, como circular libremente, trabajar (excepto en actividades relacionadas con la campaña). También se permite la expresión individual y pacífica de opinión, siempre que no constituya un acto de campaña o proselitismo.