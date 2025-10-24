24 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Elecciones 2025: cuándo arrancó la veda electoral y hasta qué hora se puede comprar alcohol

El domingo se llevarán a cabo los comicios legislativos y, en las horas previas, entran en vigencia las distintas restricciones para la ciudadanía. Las actividades oficiales de campaña finalizan el viernes 24.

Por
Este viernes a las 8 de la mañaña arrancó la veda electoral. 

Este viernes a las 8 de la mañaña arrancó la veda electoral. 

El domingo 26 de octubre los argentinos van a las urnas en el marco de las elecciones legislativas 2025 y, en las horas previas, entra en vigencia la veda electoral, donde se establecen ciertas restricciones en las actividades con el objetivo de invitar a la reflexión y normalidad democrática.

Diego Santilli remplazó a José Luis Espert como cabeza de lista en La Libertad Avanza. 
Te puede interesar:

La Corte también avaló el reemplazo de Espert por Santilli en la lista de LLA

En concreto, la veda electoral comenzó este viernes 24 de octubre a las 8 de la mañana y se extiende hasta las 21 del domingo 26 de octubre, tres horas después del cierre de los comicios.

La venta de alcohol se limitará a partir del sábado a las 20:00 y se reactivará a las 00:00 del domingo, hora en la que termina la jornada electoral.

Entre las prohibiciones principales establecidas en ese periodo de tiempo se encuentra la realización de actos de campaña política, como reuniones, marchas y caravanas. Además, está prohibida la difusión de publicidad política en cualquier medio de comunicación, redes sociales o vía pública.

También está prohibida la difusión de resultados de encuestas o sondeos de opinión relacionados con las elecciones. La venta de bebidas alcohólicas está restringida durante este período, como así también la realización de espectáculos públicos masivos.

Por otro lado, durante la veda electoral se permite la difusión de información objetiva y neutral, como horarios de votación, ubicación de centros de votación, requisitos para votar y datos históricos.

Los ciudadanos pueden continuar con sus actividades cotidianas, como circular libremente, trabajar (excepto en actividades relacionadas con la campaña). También se permite la expresión individual y pacífica de opinión, siempre que no constituya un acto de campaña o proselitismo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Miles de argentinos se desplazarán en distintos medios de transporte hacia sus lugares de votación.

Trenes, colectivos y subte: cómo funciona el transporte público durante las Elecciones 2025

La BUP debuta este domingo.

Boleta Única de Papel: cómo se cuentan los votos en blanco, nulos e impugnados con la nueva

play

Kicillof: "El domingo hay que darle un golpe de realidad al Gobierno"

Wanda Nara será presidenta de mesa en las elecciones 2025.

Wanda Nara será presidenta de mesa en las elecciones del domingo: cuál será su sección

play

Recalde, en el cierre de campaña: "Vamos a seguir enfrentando la motosierra de Milei, pero con más fuerza"

El Gobierno se prepara para un nuevo test electoral.

Qué se juega el Gobierno en las elecciones del domingo

Rating Cero

La Joaqui y la China Suárez contiúan distanciadas.

La Joaqui contó la verdad sobre su pelea con la China Suárez: "Cada una fluyó"

Leé todas las novedades que hoy Netflix tiene para ofrecer sobre Películas y Series
play

Cuál es la serie política que llegó con su tercera temporada a Netflix y ya es furor

Netflix confirmó el estreno de la tercera temporada de una de sus mejores series argentinas.

Es una de las mejores series argentinas del último tiempo y Netflix confirmó su tercera temporada

La pareja se mantuvo fuera del radar mediático, apareciendo ocasionalmente en eventos importantes.

Cuánto tiempo estuvo en pareja Meryl Streep y cómo fue su impactante anuncio de separación

Wanda Nara elige una fragancia francesa creada por Calice Becker en 2007.

Este es el perfume favorito de Wanda Nara: cuál es su precio

Pampita rechazó a Fede Bal.

Quién fue el famoso que intentó conquistar a Pampita y ella rechazó

últimas noticias

Andrés Merlos es agredido por el hincha de Sarmiento en Junín.

Escándalo en Junín: un hincha de Sarmiento agarró del cuello al árbitro

Hace 9 minutos
La casa de Florencio Varela donde masacraron a las 3 jóvenes.

Triple femicidio en Florencia Varela: los detalles del allanamiento en la casa del horror

Hace 23 minutos
El fiscal de San Justo, Adrián Arribas, dijo que el juez tiene cinco días para expedirse sobre la prisión preventiva de los ocho imputados por el triple femicidio.

Triple femicidio narco: el fiscal pidió que la causa pase a la Justicia Federal

Hace 33 minutos
Estados Unidos ya asesinó a unas 43 personas en sus diez ataques contra embarcaciones cercanas a las costas de Venezuela y Colombia.

EEUU escaló las tensiones con Venezuela y Colombia: Trump envió al Caribe su portaaviones nuclear más moderno

Hace 1 hora
Leandro García Gómez fue detenido e imputarlo por privación ilegítima de la libertad de Lourdes Fernández.

Causa contra la expareja de Lourdes Fernández: designaron nuevo juez y fiscal

Hace 1 hora