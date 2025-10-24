24 de octubre de 2025 Inicio
Triple femicidio narco: el fiscal pidió que la causa pase a la Justicia Federal

Los fiscales de la UFI de La Matanza también pidieron la prisión preventiva de los ocho imputados en el caso. Además, aseguró que ya están presos todos los implicados en el hecho, salvo las tres personas que continúan prófugas.

El fiscal de San Justo

El fiscal de San Justo, Adrián Arribas, dijo que el juez tiene cinco días para expedirse sobre la prisión preventiva de los ocho imputados por el triple femicidio.

Los fiscales de la UFI de La Matanza que investigan el triple femicidio de Brenda del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi ordenaron la prisión preventiva de los ocho imputados en el caso y le exigieron al Juzgado de garantías que la causa se eleve al Fuero Penal. Entre sus fundamentos, el fiscal Adrián Arribas explicó que "hablamos de una banda narcocriminal que actuó en diferentes jurisdicciones".

La casa de Florencio Varela donde masacraron a las 3 jóvenes.
En la puerta de la UFI de La Matanza, el fiscal Arribas le dijo a la prensa allí presente que también se pidió la prisión preventiva de los ocho imputados porque "en el código procesal tenemos un término en el que, para que cualquier persona esté detenida más de treinta días, hay que hacerle un requerimiento al juez", quien tiene cinco días para expedirse. "Si hace lugar, se dicta prisión preventiva y se continúa en esa situación hasta el juicio oral", agregó.

Por otra parte, Arribas sostuvo "estarían detenidos todos los que nosotros creemos que estuvieron en el hecho" del triple femicidio. "Tenemos tres prófugos y estamos trabajando en algún eslabón si ha quedado para que también quede detenido", agregó.

"La investigación todavía no ha encontrado su techo", aseguró el abogado querellante Fernando Burlando

"Estoy conforme con los fiscales porque vimos la energía y compromiso que le pusieron a esta investigación. Es algo para destacar porque no cuentan con muchos recursos, son poco personal e infraestructura", opinó el abogado Fernando Burlando, querellante en la causa del triple femicidio. Además, adelantó que esta causa, que ahora tramitará en el Fuero Federal, "todavía no ha encontrado su techo".

En una entrevista concedida a Diego Brancatelli, quien este viernes condujo el programa Argenzuela, Burlando aseguró que la investigación sobre el triple femicidio tendrá un fuerte impacto relacionado al narcotráfico. "Es mucho más grande de lo que se imaginan. Realmente, estamos hablando de una organización pesada", sostuvo el abogado querellante.

"Va a haber una segunda parte de esta investigación que va a tener que llevar adelante la Justicia Federal. Lamentablemente, la causa está inmiscuida en los tres trágicos asesinatos. Pero es una trama de pequeños escalones que se fueron dando y en muy corto plazo vamos a estar en la cima y con sorpresas para todos", cerró Burlando.

