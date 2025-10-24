Causa contra la expareja de Lourdes Fernández: designaron nuevo juez y fiscal

Tras la detención de Leandro García Gómez, imputado por privación ilegítima de la libertad de la excantante de Bandana, la Cámara del Crimen decidió cambiar el expediente de fuero.

La Cámara del Crimen decidió cambiar de fuero la causa judicial contra Leandro Esteban García Gómez, exnovio de la cantante Lourdes Fernández , por la presunta privación ilegítima de la libertad de la ex-Bandana . Ahora, el expediente quedó radicado en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°13, subrogado por el juez Diego Javier Slupski y Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°43, bajo la titularidad de Silvana Russi .

Tras su aparición, qué encontraron en el departamento donde estaba secuestrada Lourdes de Bandana

Tras la detención de García Gómez, el caso había recaído en el fiscal Patricio Lugones, de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°28 y en el juez Santiago Bignone , que subroga el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°47. Sin embargo, el organismo judicial dispuso sortear el caso luego de advertir el modo en que se inició la investigación.

De esta manera, tanto el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°13 como la Fiscalía N°43 llevará a cabo la investigación y la indagatoria del acusado, que se espera que declare en las próximas horas.

Caber recordar, que Lourdes Fernández fue hallada en el departamento del empresario, de 47 años, en condiciones vulnerables en uno de los cuartos, tras horas de incertidumbre sobre su paradero. La mamá de la cantante habían denunciado su desaparición en Comisaría Vecinal 14B y habían alertado a las autoridades sobre un posible caso de hostigamiento y violencia de género.

Habló la mamá de Lourdes Fernández tras su aparición: "Está re enojada conmigo"

Mabel López, la madre de Lourdes Fernández habló este viernes ante la prensa luego de que se hija, e integrante de Bandana, apareciera con vida y fuera rescatada del departamento donde permanecía secuestrada por su pareja, Leandro García Gómez, detenido e imputado por el delito de privación ilegítima de la libertad.

"Está re enojada conmigo", aseguró la mujer que había radicado la denuncia ante la Policía y, tras su aparición, se dirigió al Hospital Fernández al encontrase con su hija, pero no se vieron. "Si yo no la tengo que ver por tres años pero ella está bien, listo”, explicó.

En este marco, pese al distanciamiento aseguró saber que la artista "está bien acompañada" y "tiene un buen colchón de amigas". "Va a tener que empezar un proceso de comprender todo lo que todavía no comprende. Son los tiempos de ella y los respeto”, sumó.