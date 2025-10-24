Habló la mamá de Lourdes Fernández tras su aparición: "Está re enojada conmigo" Mabel se dirigió al Hospital Fernández al ver a su hija, luego de que sea rescatada del departamento donde estaba secuestrada por Leandro García Gómez, pero no se vieron. "Si yo no la tengo que ver por tres años pero ella está bien, listo”, explicó la mujer, que había radicado la denuncia en la policía. Por







La madre de Lourdes habló con la prensa tras la aparición de su hija.

Mabel López, la madre de Lourdes Fernández habló este viernes ante la prensa luego de que se hija, e integrante de Bandana, apareciera con vida y sea rescatada del departamento donde permanecía secuestrada por su pareja, Leandro García Gómez, detenido e imputado por el delito de privación ilegítima de la libertad.

"Está re enojada conmigo", aseguró la mujer que había radicado la denuncia ante la policía y, tras su aparición, se dirigió al Hospital Fernández al encontrase con su hija, pero no se vieron. "Si yo no la tengo que ver por tres años pero ella está bien, listo”, explicó.

En este marco, pese al distanciamiento aseguró saber que la artista "está bien acompañada"y "tiene un buen colchón de amigas". "Va a tener que empezar un proceso de comprender todo lo que todavía no comprende. Son los tiempos de ella y los respeto”, sumó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/1981795394586570803&partner=&hide_thread=false Habló en vivo la mamá de Lourdes: "Está muy enojada conmigo"



#C5N en vivo: https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/fgVVqTrhcv — C5N (@C5N) October 24, 2025

NOTA EN DESARROLLO.-