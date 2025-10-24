24 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Habló la mamá de Lourdes Fernández tras su aparición: "Está re enojada conmigo"

Mabel se dirigió al Hospital Fernández al ver a su hija, luego de que sea rescatada del departamento donde estaba secuestrada por Leandro García Gómez, pero no se vieron. "Si yo no la tengo que ver por tres años pero ella está bien, listo”, explicó la mujer, que había radicado la denuncia en la policía.

Por
La madre de Lourdes habló con la prensa tras la aparición de su hija. 

La madre de Lourdes habló con la prensa tras la aparición de su hija. 

Mabel López, la madre de Lourdes Fernández habló este viernes ante la prensa luego de que se hija, e integrante de Bandana, apareciera con vida y sea rescatada del departamento donde permanecía secuestrada por su pareja, Leandro García Gómez, detenido e imputado por el delito de privación ilegítima de la libertad.

Qué halló la policía en el departamento en el que estaba secuestrada.
Te puede interesar:

Tras su aparición, qué encontraron en el departamento donde estaba secuestrada Lourdes de Bandana

"Está re enojada conmigo", aseguró la mujer que había radicado la denuncia ante la policía y, tras su aparición, se dirigió al Hospital Fernández al encontrase con su hija, pero no se vieron. "Si yo no la tengo que ver por tres años pero ella está bien, listo”, explicó.

En este marco, pese al distanciamiento aseguró saber que la artista "está bien acompañada"y "tiene un buen colchón de amigas". "Va a tener que empezar un proceso de comprender todo lo que todavía no comprende. Son los tiempos de ella y los respeto”, sumó.

NOTA EN DESARROLLO.-

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

La hermana de Lourdes advirtió que "está en una situación vulnerable y es muy difícil acercarse"

Continúan la búsqueda de la pareja de jubilados. 

Misterio en Chubut: la desalentadora hipótesis sobre los jubilados desaparecidos

play

La primera foto de García Gómez detenido: la expareja de Lourdes Fernández está imputado

play

Imputaron a García Gómez por privación ilegítima de la libertad de Lourdes Fernández

play

El abogado de la mamá de Lourdes reveló el diálogo íntimo con García Gómez

El gendarme quedó imputado por homicidio excesivo en legítima defensa.

Un gendarme mató a un ladrón de 15 años que intentó robarle con un arma de juguete

Rating Cero

La Joaqui y la China Suárez contiúan distanciadas.

La Joaqui contó la verdad sobre su pelea con la China Suárez: "Cada una fluyó"

Leé todas las novedades que hoy Netflix tiene para ofrecer sobre Películas y Series
play

Cuál es la serie política que llegó con su tercera temporada a Netflix y ya es furor

Netflix confirmó el estreno de la tercera temporada de una de sus mejores series argentinas.

Es una de las mejores series argentinas del último tiempo y Netflix confirmó su tercera temporada

La pareja se mantuvo fuera del radar mediático, apareciendo ocasionalmente en eventos importantes.

Cuánto tiempo estuvo en pareja Meryl Streep y cómo fue su impactante anuncio de separación

Wanda Nara elige una fragancia francesa creada por Calice Becker en 2007.

Este es el perfume favorito de Wanda Nara: cuál es su precio

Pampita rechazó a Fede Bal.

Quién fue el famoso que intentó conquistar a Pampita y ella rechazó

últimas noticias

La madre de Lourdes habló con la prensa tras la aparición de su hija. 

Habló la mamá de Lourdes Fernández tras su aparición: "Está re enojada conmigo"

Hace 9 minutos
La Joaqui y la China Suárez contiúan distanciadas.

La Joaqui contó la verdad sobre su pelea con la China Suárez: "Cada una fluyó"

Hace 50 minutos
Atención conductores: este requisito establece si pasás o no la VTV

Atención conductores: este requisito establece si pasás o no la VTV

Hace 52 minutos
Donald Trump. 

Trump anunció que Estados Unidos hundió a un nuevo buque de narcotraficantes

Hace 1 hora
¿Nuevo estándar de longevidad?: conoce el simple ejercicio que mejora la salud y reduce el riesgo de muerte.

Este simple ejercicio extiende la longevidad y reduce el riesgo de muerte principalmente en mujeres: cuál es

Hace 1 hora