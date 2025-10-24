Se conocieron los videos de la vivienda con los rastros de las torturas y asesinatos de Brenda, Morena y Lara. Pidieron la prisión preventiva de los 9 imputados.

Se conocieron los videos del allanamiento a la casa donde ocurrió el triple femicidio de Florencio Varela , donde una banda de narcotraficantes asesinó a Brenda del Castillo , Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

En el programa Argenzuela , en C5N , compartieron parte de las imágenes de la casa: "Está todo trapeado, las cortinas, la tele, los marcos de la puerta para sacar la sangre" , se escucha decir a los investigadores de la DDI de La Matanza.

Según relataron había manchas visibles por toda la vivienda, aunque hubo dos de los detenidos que se encargaron de borrar los datos hemáticos pero todavía estaban visibles. "Por eso hay olor a lavandina", explicaron los investigadores en el primer registro del lugar, antes que llegara la Policía científica.

Los cuerpos de las 3 jóvenes fueron enterrados en el fondo de la casa , una vivienda modesta, ubicada en Jáchal y Chañar, y hasta los propios policías que llegaron al lugar se conmovieron por la escena macabra.

"Había por lo menos 9 personas, y había un parlante con música para que no se escuchen los gritos. Las mujeres fueron enterradas debajo de un árbol, en el piso. Y llamaron a una persona para que tape los rastros del pozo con hojas", detalló el periodista Diego Gabriele.

"En ese ambiente las torturaron hasta matarlas, la torturaron y la mutilaron a Lara por eso hay rastros de sangre por todos lados. En el caso de Brenda y de Morena no las mutilaron", resaltó el especialista en policiales.

Los restos de las 3 mujeres fueron encontrados en el patio, un espacio de grandes dimensiones, en donde descartaron a las víctimas. Además, se puede observar el desorden en el interior del lugar.

La investigación del triple femicidio de Varela

Este viernes los fiscales pidieron la prisión preventiva de los 8 imputados, más el noveno apodado "Pequeño J", que espera ser extraditado desde el Perú.

Las víctimas, de 20 y 15 años, fueron llevadas bajo engaño entre el 19 y el 20 de septiembre a la casa de la calle Chañar al 700, en la zona de Villa Vaettone. Ahí, fueron golpeadas con saña y apuñaladas antes y después de muertas, por una supuesta venganza por un robo de cocaína.