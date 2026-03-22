22 de marzo de 2026 Inicio
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Tras la tormenta, sale el sol pero sigue el frío: hay 13 provincias bajo alerta amarilla

El SMN emitió aviso para varios distritos por un amplio abanico de inclemencias climáticas que abarca lluvias, nevadas y vientos.

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Las tormentas siguen golpeando con fuerza en parte del país.

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Télam

El fin de semana parcialmente largo sigue su curso y, luego de las fuertes tormentas del sábado, trece provincias se encuentran bajo alerta amarilla del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por un amplio abanico de inclemencias climáticas que abarca lluvias, nevadas y vientos.

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De este modo, hay aviso amarillo por tormentas en Formosa, Chaco, Corrientes, sur de Misiones, este de Santa Fe y norte de Entre Ríos, a la vez que pesa alerta del mismo color por vientos para el oeste de La Rioja, oeste de San Juan, Mendoza y San Luis.

Al mismo tiempo, hay alerta amarilla por nevadas para la zona cordillerana de Mendoza y del norte de Neuquén, mientras que Chubut y oeste de Río Negro fueron advertidas por lluvias.

clima servicio meteorologico nacional smn alerta tormentas 22 marzo 2026
Trece provincias se encuentran bajo alerta meteorológica.

Trece provincias se encuentran bajo alerta meteorológica.

Sin alerta: el pronóstico para la semana corta en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores

El SMN anticipa una semana que comenzará con cielo cubierto y probabilidad de tormentas en territorio metropolitano, para luego continuar con jornadas otoñales con nubosidad en aumento y temperaturas nunca superiores a los 26°. .

Para este domingo, se espera una jornada agradable, con el termómetro entre 13° y 24° y nubosidad en aumento hacia la tarde.

clima servicio meteorologico nacional smn pronostico caba amba 22 marzo 2026
Se esperan precipitaciones para el lunes en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores.

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