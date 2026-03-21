21 de marzo de 2026 Inicio
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Cómo estará el clima en Mar del Plata: avanza la ciclogénesis y rige una doble alerta meteorológica

En pleno inicio del fin de semana largo, las tormentas persisten en La Feliz contra todo pronóstico. El avance de un nuevo frente frío trajo inestabilidad en Buenos Aires y varias provincias de Argentina. ¿Cuándo termina el mal tiempo?

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Se espera que las lluvias y tormentas continúen a lo largo del día. 
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Según explicó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) la ciudad será afectada por lluvias, algunas localmente fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

Sobre el sudeste de la Provincia de Buenos Aires los acumulados de precipitación podrían alcanzar los 70 mm, pudiendo ser superados localmente. "No se descarta la presencia de tormentas embebidas dentro de las áreas bajo alerta", detallaron.

Al mismo tiempo rige una alerta por vientos del sudoeste con velocidades entre 35 y 50 km/h con ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h.

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Alerta por lluvias y viento: cómo estará el clima en Mar del Plata

Para la ciudad de Mar del Plata, este sábado 21 se presenta con condiciones meteorológicas muy adversas y una inestabilidad marcada desde temprano. Durante la mañana, la probabilidad de lluvias es casi total, alcanzando un rango de entre el 70% y 100%, con temperaturas que rondarán los 20°.

Hacia la tarde, si bien la intensidad del agua podría ceder levemente (bajando a un 40% - 70% de probabilidad), el viento ganará protagonismo con ráfagas importantes del sector sudoeste que llegarán hasta los 69 km/h. Las precipitaciones finalmente cesarán hacia la noche, momento en que la temperatura descenderá a los 16° y el cielo quedará mayormente ventoso.

Mar del Plata 21-3-26

Afortunadamente, el panorama mejora notablemente para el domingo 22, con un cielo que se despejará por completo y una máxima que alcanzará los 22°.

Sin embargo, el alivio será breve, ya que para el lunes 23 se espera el regreso de la nubosidad y una baja probabilidad de lluvias aisladas por la mañana (10% - 40%), con un marcado descenso térmico que llevará la mínima a los 14°C. Recién para el martes 24 se consolidará el buen tiempo, con una jornada a pleno sol y temperaturas que oscilarán entre una mañana fría de 10° y una tarde agradable de 21°.

Qué es una ciclogénesis

Este proceso meteorológico es el desarrollo de un sistema de bajas presiones en superficie, que le dan forma a la generación de nubes y precipitaciones.

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