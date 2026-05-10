Se fue la ciclogénesis y dejó las bajas temperaturas: alerta meteorológica por una ola de frío polar Las tormentas que trajeron viento y fuertes precipitaciones a gran parte del país dejaron una considerable baja en los termómetros y apuraron la llegada del invierno. Por + Seguir en







Las bajas temperaturas llegaron para quedarse.

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Las tormentas que trajeron viento y fuertes precipitaciones a gran parte del país en el marco de una ciclogénesis se agotaron en la jornada del sábado, pero dejaron una considerable baja en las temperaturas, que en varias partes del país parecen haberse salteado parte del otoño y dar paso al invierno. Ante esto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por frío en diez provincias.

El organismo lanzó aviso para el este de Jujuy, norte de San Juan, norte de San Luis, oeste de Córdoba y la totalidad del territorio de La Rioja. Otro foco de frío en el noreste afecta al centro de Chaco, noreste de Santiago del Estero y sudeste de Formosa, mientras que Misiones y el noreste de Corrientes completan el mapa.

La alerta amarilla por temperaturas extremas implican un efecto leve a moderado en la salud, y pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

clima servicio meteorológico nacional alerta frío 10 mayo 2026 Diez provincias se encuentran bajo alerta por frío del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). SMN

Sin alerta: el pronóstico del clima para este domingo en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores El SMN anticipa una jornada de domingo fría y ventosa en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora provenientes del oeste, y el termómetro oscilando entre 5° y 15°.

La semana continuará en el mismo tono, con una máxima de 20° que solo se alcanzaría el martes, mientras que el resto de los días el tope se ubicará por debajo. clima servicio meteorológico nacional pronóstico caba amba 10 mayo 2026 La semana asoma fría en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores. SMN