Alerta por frío extremo, vientos y nevadas: hasta cuándo siguen las bajas temperaturas La ciclogénesis, que golpeó con fuerza a buena parte del país durante la semana pasada, le dejó el lugar a un omnipresente aire gélido que desplazó a los habituales valores otoñales. Por + Seguir en







El frío se mantendrá al menos por varios días.

La ciclogénesis que golpeó con fuerza a buena parte del país durante la semana pasada le dejó el lugar a un omnipresente frío que llegó como adelanto del invierno, aunque amenaza con quedarse durante varios días. En esa línea, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó alerta amarilla por frío extremo, vientos y nevadas.

El organismo emitió alerta amarilla por nevada para la zona cordillerana de Lago Buenos Aires y Río Chico, en Santa Cruz, y la totalidad de la isla de Tierra del Fuego. También hay alerta por viento en la zona costera santacruceña y en la meseta de Corpen Aike, Güer Aike y Lago Argentino.

clima servicio meteorológico nacional smn alertas nevada lluvia 11 mayo 2026 Hay dos provincias afectadas por alertas por vientos y nevadas. SMN Por otro lado, el SMN lanzó aviso amarillo por frío extremo en el este de Formosa, el norte de Corrientes y la totalidad del territorio de Misiones, con mínimas que se mantendrán en torno a los 6° durante varios días.

clima servicio meteorológico nacional smn alertas frío extremo 11 mayo 2026 Varias provincias del noreste sufren temperaturas inusualmente bajas. SMN

Sin alertas: el pronóstico del clima para la Ciudad de Buenos Aires y alrededores La semana comienza con una jornada gélida en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con un termómetro que oscilará entre los 4° y los 16°, con vientos mayormente del noroeste. La mínima experimentará un ascenso conforme avancen los días, aunque la máxima permanecerá por debajo de los 20°, siempre con cielo nublado. clima servicio meteorológico nacional smn pronóstico caba amba 11 mayo 2026 La semana comienza con mucho frío en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores. SMN