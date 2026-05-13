¿Vuelven las lluvias? A pesar del "falso veranito", avanza el frío y vuelve a bajar la temperatura en Buenos Aires Cada vez falta menos para el invierno y la ola polar se hace sentir en el AMBA. Durante la semana, la temperatura mínima descenderá hasta los 6 grados y en algunas partes del territorio comenzará a retornar el mal tiempo. Por + Seguir en







El frío se mantendrá durante toda la semana.

A pesar de cursar una semana sin alertas meteorológicas tras el paso de la ciclogénesis, el frío polar avanza por Buenos Aires, generando una temperatura mínima de 6° durante la semana. Además, el "falso veranito" de condiciones estables y sol podría terminar de manera brusca después de alcanzar un pico de 21° para el jueves. ¿Qué esperar del pronóstico?

Durante la jornada del miércoles 13 de mayo, el termómetro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mantendrá mínimas entre los 6° y 10°, sintiéndose con mayor fuerza durante las primeras horas del jueves y, especialmente, hacia el cierre del domingo.

Desde Meteored informaron que "los modelos meteorológicos ya están mirando de reojo el cambio del viernes a la noche" esto anticipa "una nueva irrupción de aire frío".

CABA pronóstico 13-5-26 Pronóstico extendido para CABA. Captura del SMN.

A pesar del descenso del termómetro, el "falso veranito" se mantendrá durante la semana y la presencia del sol acompañará , permitiendo que las máximas alcancen los 21° para el viernes, en lo que será el pico antes de un nuevo descenso de cara a la próxima semana. Hacia el fin de semana, el aire frío volverá a ganar terreno, dejando un domingo con una mínima de apenas 6° y una máxima que no superará los 15°.

En cuanto a las lluvias, en algunas provincias del norte como Misiones y Corrientes volverán de cara al fin de semana. En el caso de Santa Rosa, La Pampa, se esperan chaparrones para la jornada del jueves 14. El frío no da tregua: cómo es el ranking de bajas temperaturas en Argentina Salta Salta 2ºC Bahía Blanca Buenos Aires 1.8ºC Coronel Suarez Buenos Aires 1.4ºC Villa Reynolds San Luis 0.8ºC Azul Chubut 0.7ºC Esquel Neuquén -0.2ºC Chapelco Chubut -0.6ºC La Quiaca Neuquén -0.8ºC San Carlos de Bariloche Río Negro -2.7ºC Maquinchao Río Negro -4ºC