El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por tormentas y precipitaciones para varias provincias de Argentina. El otoño arrancó con bajas temperaturas y mucha humedad. ¿A qué hora para de llover?

El otoño comenzó con lluvias y mal tiempo en Buenos Aires y varias provincias del centro-norte de la Argentina. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por tormentas acompañadas por actividad eléctrica, ocasional granizo y viento. ¿A qué hora para de llover?

Estas áreas se verán afectadas por lluvias y tormentas de variada intensidad , algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por precipitaciones abundantes en cortos períodos. Además se prevé actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h . Se estiman valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados de manera puntual.

La jornada de hoy se presenta como la más inestable del período, marcada por un sistema de mal tiempo que afecta principalmente la primera mitad del día. Durante la mañana , nos encontramos con la mayor probabilidad de precipitaciones (entre un 40% y 70% ), acompañadas de vientos del sector sur con ráfagas que pueden alcanzar los 50 km/h . La temperatura se mantendrá fresca en el inicio, rondando los 21° .

Hacia la tarde , el fenómeno empezará a perder fuerza gradualmente. La probabilidad de lluvias baja significativamente a un rango de entre 10% y 40% , mientras que la temperatura alcanzará su marca máxima de 24° . Es un periodo de transición donde el cielo permanecerá cubierto, pero la intensidad del agua irá disminuyendo paulatinamente.

¿A qué hora para de llover? La mejora definitiva llega con la noche. Los datos indican que para el último tramo del día la probabilidad de lluvia cae al 0%. El viento rotará hacia el sudeste y la temperatura se estabilizará en los 19°, dejando un ambiente mucho más seco y estable para cerrar el sábado.

Cómo continuará el tiempo durante el fin de semana largo

A partir del domingo 22, el escenario cambia por completo. Se espera una jornada de cielos despejados a algo nublados, con una temperatura mínima que bajará hasta los 14° producto del ingreso de aire más fresco, pero con una máxima muy agradable de 24°. Será, sin dudas, el mejor día de la semana para actividades al aire libre.

Para el inicio de la semana laboral, el lunes 23 presentará un ligero aumento de nubosidad, aunque las chances de lluvia se mantienen prácticamente nulas (máximo 10%). El martes 24 se perfila como el día más fresco de la serie, con una mínima de apenas 12°, pero con pleno sol. Finalmente, el miércoles 25 el termómetro volverá a subir, alcanzando los 26° bajo un cielo algo nublado, consolidando una semana de tiempo estable tras las lluvias de hoy.