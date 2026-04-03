5 de abril de 2026 Inicio
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Llegó la tormenta en CABA y Gran Buenos aires: alertan por lluvias intensas, truenos y relámpagos

Las lluvias y el mal tiempo se hicieron sentir en el AMBA, donde en distintos puntos se registró caída de granizo y anegamientos que complicaron la circulación. El alerta meteorológico continuará durante el fin de semana.

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Las precipitaciones se hicieron presente en el AMBA cuando cayó la tarde.

Las precipitaciones se hicieron presente en el AMBA cuando cayó la tarde.

La Ciudad y el Gran Buenos Aires comenzaron la noche con una gran tormenta que azotó la zona, con lluvias intensas, ráfagas, actividad eléctrica y ocasional caída de granizo en algunos puntos del AMBA que provocó el anegamiento de calles que complicaron la circulación. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había emitido una alerta amarilla también en otras 7 provincias de Argentina que se mantendrá durante el fin de semana, con una leve mejora para el domingo que durará poco.

Córdoba, una de las ciudades bajo alerta meteorológica.
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Con varios videos que se viralizaron en la redes, en zonas como Escobar, Florencio Varela, Lomas de Zamora, La Matanza, Quilmes, y en distintos barrios porteños de CABA, la tan anunciada tormenta llegó al caer la tarde con una fuerte intensidad, acompañadas principalmente por abundantes precipitaciones.

Tras el calor de los últimos días, donde este viernes la sensación térmica trepó a los 35°C, se espera que luego de las tormentas llegue una fuerte caída en la temperatura. Si bien el SMN pronosticaba probabilidades de mal tiempo durante todo el día en la región, se espera que los fenómenos de mayor intensidad que llegaron durante la noche del viernes y se extiendan durante la madrugada del sábado.

tormenta AMBA
Los rel&aacute;mpagos y la actividad el&eacute;ctrica acompa&ntilde;&oacute; a la tormenta que azot&oacute; al AMBA.

Los relámpagos y la actividad eléctrica acompañó a la tormenta que azotó al AMBA.

En paralelo, se espera el avance de una ciclogénesis durante la primera semana de abril, según informó Meteored, se espera la "formación de un centro de bajas presiones a nivel de superficie sobre el este del país, que estaría generalizando y potenciando nuevamente las lluvias (y los vientos a su alrededor) en las provincias centrales".

En esa línea añadieron que estiman lluvias "superiores 100 mm en algunos puntos de la provincia de Buenos Aires entre el lunes y martes, situación que sería acompañada por muy fuertes vientos y ráfagas asociadas a la ciclogénesis", según los principales modelos meteorológicos.

El mal tiempo no se quiere ir: conoce el pronóstico extedido para CABA

Este frente de tormentas dejará un remanente húmedo que afectará el comienzo del fin de semana. El sábado arrancará todavía bajo la influencia de las lluvias matinales, aunque la probabilidad irá disminuyendo conforme avance la tarde, permitiendo un breve respiro del agua. El domingo se perfila como la única ventana de estabilidad ideal para aprovechar antes de que el ciclo de precipitaciones se reactive al inicio de la semana laboral.

Lamentablemente, el alivio del domingo será corto, ya que el lunes y el martes el mal tiempo regresará a la Capital Federal. Se prevén jornadas de lluvias aisladas y chaparrones intermitentes que mantendrán el cielo cubierto y el ambiente muy húmedo. A diferencia de las tormentas eléctricas del viernes, este segundo pulso de agua será más persistente y moderado.

CABA 3-4-26
Captura del SMN.

Captura del SMN.

Mirá los videos de la tormenta que azota a CABA y el Gran Buenos Aires

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