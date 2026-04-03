Llegó la tormenta en CABA y Gran Buenos aires: alertan por lluvias intensas, truenos y relámpagos Las lluvias y el mal tiempo se hicieron sentir en el AMBA, donde en distintos puntos se registró caída de granizo y anegamientos que complicaron la circulación. El alerta meteorológico continuará durante el fin de semana. Por + Seguir en







Las precipitaciones se hicieron presente en el AMBA cuando cayó la tarde.

La Ciudad y el Gran Buenos Aires comenzaron la noche con una gran tormenta que azotó la zona, con lluvias intensas, ráfagas, actividad eléctrica y ocasional caída de granizo en algunos puntos del AMBA que provocó el anegamiento de calles que complicaron la circulación. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había emitido una alerta amarilla también en otras 7 provincias de Argentina que se mantendrá durante el fin de semana, con una leve mejora para el domingo que durará poco.

Con varios videos que se viralizaron en la redes, en zonas como Escobar, Florencio Varela, Lomas de Zamora, La Matanza, Quilmes, y en distintos barrios porteños de CABA, la tan anunciada tormenta llegó al caer la tarde con una fuerte intensidad, acompañadas principalmente por abundantes precipitaciones.

Tras el calor de los últimos días, donde este viernes la sensación térmica trepó a los 35°C, se espera que luego de las tormentas llegue una fuerte caída en la temperatura. Si bien el SMN pronosticaba probabilidades de mal tiempo durante todo el día en la región, se espera que los fenómenos de mayor intensidad que llegaron durante la noche del viernes y se extiendan durante la madrugada del sábado.

tormenta AMBA Los relámpagos y la actividad eléctrica acompañó a la tormenta que azotó al AMBA. En paralelo, se espera el avance de una ciclogénesis durante la primera semana de abril, según informó Meteored, se espera la "formación de un centro de bajas presiones a nivel de superficie sobre el este del país, que estaría generalizando y potenciando nuevamente las lluvias (y los vientos a su alrededor) en las provincias centrales".