23 de mayo de 2026 Inicio
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Final del Apertura 2026: el jugador de River que será titular ante Belgrano y no tiene contrato

El director técnico del Millonario pondría en el 11 inicial contra Belgrano a un joven que todavía no firmó su primer vínculo profesional con el club.

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¿Quién es el jugaor de Rivier que no tiene contrato?

¿Quién es el jugaor de Rivier que no tiene contrato?

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En la víspera de la final del torneo Apertura entre River y Belgrano en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, el director técnico Eduardo Coudet no definió el equipo, pero ya tiene un 11 titular definido en la cabeza. Uno de esos jugadores será un mediocampista que no tiene contrato.

Los capitanes de River y Belgrano. 
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Se trata de Lucas Silva y su presencia, además de su buen momento futbolístico, se da porque el titular Aníbal Moreno sufrió un esguince del ligamento colateral medial de la rodilla derecha y deberá salir del equipo.

A pesar de que el jugador quiere infiltrarse para poder estar en la final, el cuerpo técnico sabe que tiene la Copa Sudamericana por delante y no quiere arriesgarlo. Es ahí donde el volante de 19 años tiene más posibilidades de jugar que Maximiliano Meza y Giuliano Galoppo.

La dirigencia trabaja para resolver la situación de Silva, quien suma seis partidos en primera división y todavía no firmó su primer contrato. La principal traba está en los números, pero podrían llegar a un acuerdo no solo para que juegue en el club, sino también para blindarlo.

El equipo titular sería: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Lucas Silva, Fausto Vera, Juan Cruz Meza, Tomás Galván; Facundo Colidio y Joaquín Freitas.

Las figuras de River y Belgrano compartirán una conferencia de prensa

La gran final del Torneo Apertura ya se palpita con fuerza en territorio cordobés, donde este domingo a partir de las 15:30, en el Kempes, rodará la pelota para consagrar al nuevo campeón. Sin embargo, la Liga Profesional de Fútbol (LPF) anunció que el sábado a las 20:45 habrá una conferencia de prensa que protagonizarán Lucas Martínez Quarta por River y Lucas Zelarayán por Belgrano.

El evento tendrá lugar en el Hotel Quorum de la capital cordobesa y presentará un desafío logístico para el defensor del club de Núñez, que bajará del avión e irá directo hacia el establecimiento, mientras sus compañeros se dirigen al búnker del Holiday Inn tras despegar a las 19 desde Buenos Aires.

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