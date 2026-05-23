Tras ser mamá: así fue la impresionante transformación de Úrsula Corberó

- Úrsula Corberó mostró su transformación tras convertirse en mamá.
- La actriz tuvo a su hijo Dante junto a Chino Darín.
- El cambio de imagen será parte de su nuevo personaje.
- La actriz volverá al rodaje de The Day of the Jackal.
Tras ser mamá volvió a sorprender en redes sociales tras compartir imágenes de su nueva vida junto al Chino Darín. A tres meses del nacimiento de Dante, la actriz mostró un impactante cambio de look y confirmó su regreso a los rodajes internacionales. Así fue la impresionante transformación de Úrsula Corberó.
La protagonista de reconocidas producciones españolas atraviesa una etapa marcada por transformaciones personales y laborales, donde la maternidad convive con nuevos desafíos profesionales.
Desde el nacimiento de su primer hijo, la intérprete catalana comparte con frecuencia momentos vinculados a esta nueva etapa personal. Al mismo tiempo, continúa consolidando su carrera internacional con importantes proyectos audiovisuales.
Chino Darín Úrsula Corberó Dante bebé
La historia que subió Úrsula Corberó del Chino Darín junto a Dante.
Instagram @ursulolita
Como fue la increíble transformación de Úrsula Corberó
En una reciente publicación de Instagram, Úrsula Corberó compartió fotos de su rutina actual y reveló el cambio de imagen que realizó para su próximo proyecto actoral. La artista española dejó atrás parte de su estilo habitual y apostó por:
- cabello rubio platinado
- raíces oscuras marcadas
- flequillo
- corte recto a la altura de los hombros
El nuevo look forma parte de su preparación para la segunda temporada de The Day of the Jackal, donde retomará su personaje de Nuria. Por otro lado, la actriz también expresó la emoción que siente por volver a trabajar luego del embarazo y los primeros meses dedicados a la crianza. “Mañana me incorporo al rodaje de Jackal 2, cuántos cambios y qué afortunada”, escribió en sus redes sociales, acompañando el mensaje con imágenes familiares y detalles de la logística que implica combinar maternidad y trabajo.