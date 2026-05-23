Tras ser mamá: así fue la impresionante transformación de Úrsula Corberó

El cambio de imagen de la actriz no solo llamó la atención por lo estético, sino también por la manera en que mostró el equilibrio entre la maternidad, el trabajo y su vida artística.

Tras ser mamá volvió a sorprender en redes sociales tras compartir imágenes de su nueva vida junto al Chino Darín . A tres meses del nacimiento de Dante, la actriz mostró un impactante cambio de look y confirmó su regreso a los rodajes internacionales. Así fue la impresionante transformación de Úrsula Corberó.

Úrsula Corberó se sometió a un cambio radical de look y sorprendió a todos en las redes

La protagonista de reconocidas producciones españolas atraviesa una etapa marcada por transformaciones personales y laborales, donde la maternidad convive con nuevos desafíos profesionales.

Desde el nacimiento de su primer hijo, la intérprete catalana comparte con frecuencia momentos vinculados a esta nueva etapa personal. Al mismo tiempo, continúa consolidando su carrera internacional con importantes proyectos audiovisuales.

Como fue la increíble transformación de Úrsula Corberó

En una reciente publicación de Instagram, Úrsula Corberó compartió fotos de su rutina actual y reveló el cambio de imagen que realizó para su próximo proyecto actoral. La artista española dejó atrás parte de su estilo habitual y apostó por:

cabello rubio platinado

raíces oscuras marcadas

flequillo

corte recto a la altura de los hombros

El nuevo look forma parte de su preparación para la segunda temporada de The Day of the Jackal, donde retomará su personaje de Nuria. Por otro lado, la actriz también expresó la emoción que siente por volver a trabajar luego del embarazo y los primeros meses dedicados a la crianza. “Mañana me incorporo al rodaje de Jackal 2, cuántos cambios y qué afortunada”, escribió en sus redes sociales, acompañando el mensaje con imágenes familiares y detalles de la logística que implica combinar maternidad y trabajo.