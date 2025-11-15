15 de noviembre de 2025 Inicio
Está cerca de Buenos Aires y es conocido como el paraíso del queso Gouda: dónde queda este pueblo

Esta localidad famosa por la tradición quesera traída por inmigrantes neerlandeses en los años 50, invita a una escapada cargada de buena comida e historia.

La ciudad es famosa por ser la Capital Nacional del Queso.

  • Los Toldos se ubica a unos 308 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, en el noroeste de la provincia.
  • Es conocida como la Capital Nacional del Queso por su destacada producción de Queso Gouda.
  • La ciudad es la cuna de Eva Perón y permite visitar su Casa Natal, convertida en un Museo Histórico.
  • Se puede llegar en auto por la Ruta Nacional 7 (Autopista Luján-Junín) y la Ruta Provincial 65.

A solo 300 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, se encuentra una joya del oeste bonaerense conocido por ser el lugar de origen del Gouda. Pero esta localidad es mucho más que un destino paradisíaco para los amantes del queso.

Los Toldos es una localidad de gran relevancia nacional con la celebración anual del Festival del Queso. La historia se remonta a la llegada de inmigrantes holandeses en 1948, que trajeron consigo la receta y legado. Los primeros en establecer la tradición fueron la familia Bake y otras familias holandesas, que se instalaron cerca de un monasterio benedictino y comenzaron a producir quesos con la leche de sus tambos.

Esto no solo le da su fama gastronómica a la ciudad sino también representa su importancia histórica y su tradición. Sin embargo, Los Toldos también es un lugar conocido por ser la “cuna” de Eva Perón.

Visitarla es adentrarse en la vida rural, recorrer museos que narran la infancia de Evita y, por supuesto, deleitarse con sus exquisiteces locales. Las actividades ma´s destacadas giran en torno a su identidad productiva, su historia y su patrimonio.

Dónde queda Los Toldos

Los Toldos es la ciudad cabecera del partido de General Viamonte, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires. A una distancia de aproximadamente 308 kilómetros de CABA. Se encuentra en una zona de la pampa húmeda conocida por su producción agropecuaria, especialmente lechera.

Qué puedo hacer en Los Toldos

La ciudad es famosa por ser la Capital Nacional del Queso. Se destaca la producción del Queso Gouda, cuya tradición fue traída por inmigrantes holandeses. Por lo tanto, hay varias fábricas y queserías locales que se pueden visitar donde se realizan degustaciones y se venden los productos artesanales y regionales.

Tal es la relevancia de este alimento que anualmente celebran el Festival del Queso, donde reciben a visitantes de la Ciudad y las localidades aledañas para celebrar su producto estrella.

La estrella del turismo histórico y cultural es la visita la Casa Natal de Eva Perón, convertida en el Museo Histórico Municipal, que narra la vida y la infancia de la figura política más emblemática de Argentina. Además está para recorrer el Monumento a Eva Perón y el Solar Histórico donde vivió la familia Duarte.

La Estación de Tren y el pintoresco centro de la ciudad son dos puntos atractivos para conocer y disfrutar de la tranquilidad del pueblo. Para paseos al aire libre, el Parque Recreativo Municipal y el Parque Lineal Las Vías son el escenario perfecto.

Cómo llegar a Los Toldos

Desde la Ciudad de Buenos Aires se puede llegar a Los Toldos en auto por la Ruta Nacional 7, Autopista Luján - Junín. A la altura de esta última localidad, tomar la Ruta Provincial 65 hasta llegar a Los Toldos. El viaje puede durar alrededor de 4 horas dependiendo del tránsito.

Viajar en colectivo de larga distancia es otra opción viable. Partiendo desde la Terminal de Retiro, el viaje dura entre 5 y 6 horas aproximadamente.

