Tragedia en La Plata: murió un motociclista tras chocar con un camión

Un hombre murió luego de chocar a bordo de su motocicleta contra un camión en la ciudad de La Plata. Había sido trasladado a un hospital zonal pero finalmente falleció a causa de distintas fracturas.

Según consignó la agencia Noticias Argentinas, fuentes policiales detallaron que el hecho, registrado en la avenida 122 y 60, fue protagonizado por un hombre identificado como Marcelo Oscar De Rosa, quien tenía 55 años y conducía una motocicleta Keller 110 roja cuando sufrió un accidente contra un camión Mercedes Benz manejado por Eduardo Di Mauro, de 58.

Choque moto camión La Plata El hecho se produjo en La Plata. NA En este marco, el personal policial y de emergencias halló a De Rosa cuando se encontraba inconsciente y con fracturas en el tórax y pelvis expuesta, por lo que fue transportado hacia al Hospital San Martín para ser asistido, aunque finalmente murió.

Por su parte, Di Mauro afirmó que intentó esquivar la motocicleta, mientras que un grupo de integrantes de la Policía Científica desplegó un operativo en la zona e interrogó a testigos. En tanto, el Juzgado de Garantías número 5 y la UFI 10 del Departamento Judicial La Plata intervienen en el caso, que fue caratulado como "homicidio culposo en accidente de tránsito".

El choque del jefe de la barra de Gimnasia en La Plata El choque en La Plata se produjo luego de otro accidente de tránsito en esa ciudad, registrado el 5 de noviembre. El líder de la barrabrava de Gimnasia y Esgrima La Plata, Cristian Camilleri, sufrió un accidente de tránsito cuando se trasladaba a bordo de su motocicleta contra un vehículo en el barrio San Carlos. Pese a que tuvo que ser asistido por un grupo de médicos, se encuentra fuera de peligro.

El hecho se produjo cuando Camilleri, quien es apodado como "El volador", chocó con su moto Honda Tornado 250 contra un automóvil Ford Ka. Según consignó el portal 0221, se trasladaba con una mochila pequeña y llevaba puesto el casco. En este marco, fue atendido por el personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) ya que sufrió contusiones y lesiones leves, aunque permanece fuera de peligro. También la Policía bonaerense desplegó un operativo luego de que ambos vehículos registraran daños materiales. En un video de las redes sociales se observa que el jefe de la barrabrava del Lobo disminuyó la velocidad de su moto cuando observó que el auto cruzaba en la intersección, aunque no logró evitar el impacto. Luego, fue asistido por un grupo de vecinos.