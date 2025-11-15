IR A
IR A

Esta serie que combina crimen con redes sociales y es de lo más visto de Netflix con su nueva temporada: de cuál se trata

Una propuesta ideal para quienes buscan crimen liviano, personajes carismáticos, humor incómodo y un manejo afilado del ritmo.

La serie combina humor negro

La serie combina humor negro, suspenso, acción y una mirada satírica sobre la cultura influencer, explorando cómo la desesperación y la búsqueda de validación pueden llevar a decisiones extremas.

Esta serie que combina crimen con redes sociales es de lo más visto de Netflix con su nueva temporada: se trata de una producción que mezcla crimen, humor y el absurdo universo de las redes sociales.

La transformación de Elordi sorprendió en el perfil de Netflix.
Te puede interesar:

La transformación física de Jacob Elordi para Frankenstein: impactante video

La historia sigue a una madre soltera que, desesperada por mejorar su situación económica, se une a una influencer para vender bolsos de diseño falsificados. Lo que comienza como una estafa más o menos inofensiva pronto escala hacia un entramado de delincuentes, policías, engaños y decisiones cuestionables, todo narrado con un tono tan irreverente como adictivo.

Lo que más destaca es que el relato no pretende ser más serio de lo que es, y ahí encuentra su encanto. Tal como señala Joel Keller del medio Decider, el guion “no se toma en serio a sí mismo todo el tiempo”, algo refrescante dentro del género de crimen y fraude. Ese equilibrio entre tensión y desenfado es justamente lo que la hace tan fácil de maratonear. Jonathon Wilson de Ready Steady Cut, celebra este tono híbrido y califica la propuesta con cuatro estrellas sobre cinco, destacando que los momentos ligeros elevan aún más al drama criminal.

Sinopsis de Mala influencer, la serie tendencia en Netflix

Mala influencer sigue la historia de Connie, una madre soltera que lucha por llegar a fin de mes mientras intenta criar a su hija y sostener un trabajo que no le alcanza. Su vida da un giro inesperado cuando se cruza con Gwen, una influencer tan carismática como caótica, que vive obsesionada con mantener su imagen impecable en redes sociales.

Lo que comienza como una colaboración comercial termina convirtiéndose en un negocio ilegal: la venta online de bolsos de diseño falsificados. La dupla, tan dispareja como efectiva, logra ganar dinero rápido, pero pronto llama la atención de organizaciones criminales y de la policía. Entre engaños, estafas, persecuciones digitales y alianzas peligrosas, ambas deberán maniobrar en un mundo que mezcla glamour, delito y un algoritmo que nunca perdona.

mala influencer

Tráiler de Mala influencer

Embed - Mala Influencer | Tráiler en Español Latino (Serie de Netflix)

Reparto de Mala influencer

La serie destaca por un elenco que aporta carisma y humor a cada episodio:

  • Yasmin Monet Prince como Connie
  • Jessica Alexander como Gwen
  • Timothy Renouf
  • Mia McKenna-Bruce
  • Charlie Cooper
  • Rakhee Thakrar
  • Stephen Wight
  • Kae Alexander

El dúo protagónico Prince–Alexander funciona como el corazón de la serie, sosteniendo tanto los momentos de comedia absurda como las escenas más tensas del drama criminal.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Leé todo sobre las nuevas Series coreanas en Netflix
play

Una nueva serie coreana está derritiendo el corazón de todos en Netflix: de cuál se trata

Estos documentales son perfectos para disfrutar el fin de semana.
play

3 documentales que acaban de llegar a Netflix y son espectaculares

Este drama histórico se destaca por su capacidad de ir más allá del sensacionalismo.
play

Está en Netflix, está basada en un hecho real y es una miniserie de solo 7 capítulos

La serie logró cautivar tanto a los fanáticos del thriller como a los seguidores del drama nórdico.
play

Mentiras, culpa y apariencias engañosas: la miniserie de 6 capítulos que la rompe en Netflix

Esta película combina humor y dolor en una oda a la amistad.
play

Fue estrenada en 2019 y pocos la conocen: es una de las mejores producciones que vas a ver en Netflix

James Rusameekae, el jugador de vóley que humilló a la super leyenda Manny Pacquiao
play

James Rusameekae, el jugador de vóley que humilló a la super leyenda del boxeo Manny Pacquiao

últimas noticias

El ejercicio es fundamental para mantener la salud física y mental. 

5 ejercicios físicos sencillos que son excelentes para hacer a la mañana: lo pueden hacer mayores de 50 años

Hace 9 minutos
La ex de Nico González ya tiene nuevo objetivo.

Una figura de la Selección le fue infiel y pasó página: la vieron a los besos con un famoso conductor

Hace 18 minutos
play
La serie combina humor negro, suspenso, acción y una mirada satírica sobre la cultura influencer, explorando cómo la desesperación y la búsqueda de validación pueden llevar a decisiones extremas.

Esta serie que combina crimen con redes sociales y es de lo más visto de Netflix con su nueva temporada: de cuál se trata

Hace 25 minutos
Los bancos ofrecen mejores tasas para operaciones electrónicas, incentivando la autogestión y reduciendo costos operativos.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 2.200.000 pesos a 30 días en noviembre 2025

Hace 26 minutos
Este truco te permite aumentar la seguridad de tu WhatsApp.

El truco para que Gemini, la IA de Google, no lea tus mensajes de WhatsApp

Hace 31 minutos