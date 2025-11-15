Esta serie que combina crimen con redes sociales y es de lo más visto de Netflix con su nueva temporada: de cuál se trata Una propuesta ideal para quienes buscan crimen liviano, personajes carismáticos, humor incómodo y un manejo afilado del ritmo.







La serie combina humor negro, suspenso, acción y una mirada satírica sobre la cultura influencer, explorando cómo la desesperación y la búsqueda de validación pueden llevar a decisiones extremas.

Esta serie que combina crimen con redes sociales es de lo más visto de Netflix con su nueva temporada: se trata de una producción que mezcla crimen, humor y el absurdo universo de las redes sociales.

La historia sigue a una madre soltera que, desesperada por mejorar su situación económica, se une a una influencer para vender bolsos de diseño falsificados. Lo que comienza como una estafa más o menos inofensiva pronto escala hacia un entramado de delincuentes, policías, engaños y decisiones cuestionables, todo narrado con un tono tan irreverente como adictivo.

Lo que más destaca es que el relato no pretende ser más serio de lo que es, y ahí encuentra su encanto. Tal como señala Joel Keller del medio Decider, el guion “no se toma en serio a sí mismo todo el tiempo”, algo refrescante dentro del género de crimen y fraude. Ese equilibrio entre tensión y desenfado es justamente lo que la hace tan fácil de maratonear. Jonathon Wilson de Ready Steady Cut, celebra este tono híbrido y califica la propuesta con cuatro estrellas sobre cinco, destacando que los momentos ligeros elevan aún más al drama criminal.

Sinopsis de Mala influencer, la serie tendencia en Netflix Mala influencer sigue la historia de Connie, una madre soltera que lucha por llegar a fin de mes mientras intenta criar a su hija y sostener un trabajo que no le alcanza. Su vida da un giro inesperado cuando se cruza con Gwen, una influencer tan carismática como caótica, que vive obsesionada con mantener su imagen impecable en redes sociales.

Lo que comienza como una colaboración comercial termina convirtiéndose en un negocio ilegal: la venta online de bolsos de diseño falsificados. La dupla, tan dispareja como efectiva, logra ganar dinero rápido, pero pronto llama la atención de organizaciones criminales y de la policía. Entre engaños, estafas, persecuciones digitales y alianzas peligrosas, ambas deberán maniobrar en un mundo que mezcla glamour, delito y un algoritmo que nunca perdona.

mala influencer Tráiler de Mala influencer Embed - Mala Influencer | Tráiler en Español Latino (Serie de Netflix) Reparto de Mala influencer La serie destaca por un elenco que aporta carisma y humor a cada episodio: Yasmin Monet Prince como Connie

Jessica Alexander como Gwen

Timothy Renouf

Mia McKenna-Bruce

Charlie Cooper

Rakhee Thakrar

Stephen Wight

Kae Alexander El dúo protagónico Prince–Alexander funciona como el corazón de la serie, sosteniendo tanto los momentos de comedia absurda como las escenas más tensas del drama criminal.