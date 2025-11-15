Esta película de Marvel fue filmada totalmente en blanco y negro y ahora tendrá su secuela: cuál es Tres años después de su estreno, en Disney+, se avanza que habrá una esperada secuela del filme con monstruos del universo Marvel y que protagonizó Gael García Bernal.







Los monstruos se adentran definitivamente en el UCM y la intención de Giacchino sería expandir ese universo de cazadores y criaturas sobrenaturales. La secuela se estrenaría también en la plataforma de Disney, pero todavía no se ha indicado ninguna fecha.

Con la proximidad de la festividad de Halloween, el 7 de octubre de 2022 Disney+ estrenaba en su plataforma un mediometraje de poco más de 50 minutos, el especial de Marvel Studios titulado La maldición del hombre lobo.

El argumento se centraba en Jack Russell, un hombre lobo, personaje nacido en las páginas de Marvel en 1972 y en ese especial lo interpretó e mexicano Gael García Bernal.

Giacchino se inspiró para la puesta en escena, en blanco y negro, en los pioneros de todo, es decir, en los clásicos y obras maestras de cine de monstruos de los estudios Universal de los años 30. Al año siguiente, el 20 de octubre de 2023, se relanzó otra versión opcional, la misma pero en color.

Los monstruos se adentran definitivamente en el UCM y la intención de Giacchino sería expandir ese universo de cazadores y criaturas sobrenaturales. La secuela se estrenaría también en la plataforma de Disney, pero todavía no se ha indicado ninguna fecha. Con la proximidad de la festividad de Halloween, el 7 de octubre de 2022 Disney+ estrenaba en su plataforma un mediometraje de poco más de 50 minutos, el especial de Marvel Studios titulado La maldición del hombre lobo (Werewolf by Night en el original en inglés), era curioso sobre todo por dos peculiaridades, sus protagonistas eran monstruos como licàntropos y otras bestias y, además, estaba rodado en blanco y negro. La elección del director también fue llamativa, Michael Giacchino, célebre por sus bandas sonoras, es el compositor favorito de Pixar o J.J. Abrams, y ganador del Oscar por la música de Up.

El argumento se centraba en Jack Russell, un hombre lobo, personaje nacido en las páginas de Marvel en 1972 y en ese especial lo interpretó e mexicano Gael García Bernal. Russell se reunía en la tétrica mansión Bloodstone junto con otros cazadores de monstruos en un cónclave para elegir cuál sería el sucesor del líder del grupo, recientemente fallecido, y las pruebas para escoger al nuevo jefe incluían la cacería de esas bestias anormales. Bueno, de hecho, más de una de esas consideradas aberraciones era más humana y simpática que sus depredadores.

Quién-es-Michael-Giacchino Cuál es la película de Marvel que se filmó en blanco y negro y tendrá una secuela Giacchino se inspiró para la puesta en escena, en blanco y negro, en los pioneros de todo, es decir, en los clásicos y obras maestras de cine de monstruos de los estudios Universal de los años 30. Al año siguiente, el 20 de octubre de 2023, se relanzó otra versión opcional, la misma pero en color y, para darle el colorido deseado, en esta ocasión Giacchino siguió el patrón de los clásicos también del género de la mítica productora británica Hammer. Desde entonces, no eran pocos los fans que esperaban noticias sobre posibles secuelas centradas en el licántropo Jack Russell. Y aunque han tardado en llegar, al fin están aquí. Según un artículo de Deadline, Michael Giacchino y Marvel Studios ya están en ello y la producción empezaría "de manera inminente".

michael giacchino Los monstruos se adentran definitivamente en el UCM y la intención de Giacchino sería expandir ese universo de cazadores y criaturas sobrenaturales. La secuela se estrenaría también en la plataforma de Disney, pero todavía no se ha indicado ninguna fecha.

También se da por sentado que Gael repetirá en su rol de Jack Russell, y probablemente también Carey Jones como Ted, alias el Hombre Cosa, y Laura Donnelly interpretando a Elsa Bloodstone, la cazadora humana hija del fallecido líder y que terminaba por hacer buenas migas con Jack. A partir de aquí no dejan de ser especulaciones sobre posibles nuevas incorporaciones, como serían por ejemplo los Hijos de la Medianoche, el equipo de superhéroes sobrenaturales del que han formado parte personajes como Blade, Morbius, Moon Knight, Ghost Rider, los citados Hombre Cosa y Elsa o la villana Lilith (hija de Drácula en una primera versión, un demonio en la segunda versión).