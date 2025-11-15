IR A
IR A

Esta película de Marvel fue filmada totalmente en blanco y negro y ahora tendrá su secuela: cuál es

Tres años después de su estreno, en Disney+, se avanza que habrá una esperada secuela del filme con monstruos del universo Marvel y que protagonizó Gael García Bernal.

Los monstruos se adentran definitivamente en el UCM y la intención de Giacchino sería expandir ese universo de cazadores y criaturas sobrenaturales. La secuela se estrenaría también en la plataforma de Disney

Los monstruos se adentran definitivamente en el UCM y la intención de Giacchino sería expandir ese universo de cazadores y criaturas sobrenaturales. La secuela se estrenaría también en la plataforma de Disney, pero todavía no se ha indicado ninguna fecha. 

  • Con la proximidad de la festividad de Halloween, el 7 de octubre de 2022 Disney+ estrenaba en su plataforma un mediometraje de poco más de 50 minutos, el especial de Marvel Studios titulado La maldición del hombre lobo.
  • El argumento se centraba en Jack Russell, un hombre lobo, personaje nacido en las páginas de Marvel en 1972 y en ese especial lo interpretó e mexicano Gael García Bernal.
  • Giacchino se inspiró para la puesta en escena, en blanco y negro, en los pioneros de todo, es decir, en los clásicos y obras maestras de cine de monstruos de los estudios Universal de los años 30. Al año siguiente, el 20 de octubre de 2023, se relanzó otra versión opcional, la misma pero en color.
  • Los monstruos se adentran definitivamente en el UCM y la intención de Giacchino sería expandir ese universo de cazadores y criaturas sobrenaturales. La secuela se estrenaría también en la plataforma de Disney, pero todavía no se ha indicado ninguna fecha.

Con la proximidad de la festividad de Halloween, el 7 de octubre de 2022 Disney+ estrenaba en su plataforma un mediometraje de poco más de 50 minutos, el especial de Marvel Studios titulado La maldición del hombre lobo (Werewolf by Night en el original en inglés), era curioso sobre todo por dos peculiaridades, sus protagonistas eran monstruos como licàntropos y otras bestias y, además, estaba rodado en blanco y negro. La elección del director también fue llamativa, Michael Giacchino, célebre por sus bandas sonoras, es el compositor favorito de Pixar o J.J. Abrams, y ganador del Oscar por la música de Up.

La hoja de ruta de la franquicia de superhéroes para los próximos años incluye una serie de producciones donde los villanos tendrán un papel central.
Te puede interesar:

No será el único: Marvel prepara el regreso de más villanos además de Dr Doom

El argumento se centraba en Jack Russell, un hombre lobo, personaje nacido en las páginas de Marvel en 1972 y en ese especial lo interpretó e mexicano Gael García Bernal. Russell se reunía en la tétrica mansión Bloodstone junto con otros cazadores de monstruos en un cónclave para elegir cuál sería el sucesor del líder del grupo, recientemente fallecido, y las pruebas para escoger al nuevo jefe incluían la cacería de esas bestias anormales. Bueno, de hecho, más de una de esas consideradas aberraciones era más humana y simpática que sus depredadores.

Quién-es-Michael-Giacchino

Cuál es la película de Marvel que se filmó en blanco y negro y tendrá una secuela

Giacchino se inspiró para la puesta en escena, en blanco y negro, en los pioneros de todo, es decir, en los clásicos y obras maestras de cine de monstruos de los estudios Universal de los años 30. Al año siguiente, el 20 de octubre de 2023, se relanzó otra versión opcional, la misma pero en color y, para darle el colorido deseado, en esta ocasión Giacchino siguió el patrón de los clásicos también del género de la mítica productora británica Hammer. Desde entonces, no eran pocos los fans que esperaban noticias sobre posibles secuelas centradas en el licántropo Jack Russell. Y aunque han tardado en llegar, al fin están aquí. Según un artículo de Deadline, Michael Giacchino y Marvel Studios ya están en ello y la producción empezaría "de manera inminente".

michael giacchino

Los monstruos se adentran definitivamente en el UCM y la intención de Giacchino sería expandir ese universo de cazadores y criaturas sobrenaturales. La secuela se estrenaría también en la plataforma de Disney, pero todavía no se ha indicado ninguna fecha.

También se da por sentado que Gael repetirá en su rol de Jack Russell, y probablemente también Carey Jones como Ted, alias el Hombre Cosa, y Laura Donnelly interpretando a Elsa Bloodstone, la cazadora humana hija del fallecido líder y que terminaba por hacer buenas migas con Jack. A partir de aquí no dejan de ser especulaciones sobre posibles nuevas incorporaciones, como serían por ejemplo los Hijos de la Medianoche, el equipo de superhéroes sobrenaturales del que han formado parte personajes como Blade, Morbius, Moon Knight, Ghost Rider, los citados Hombre Cosa y Elsa o la villana Lilith (hija de Drácula en una primera versión, un demonio en la segunda versión).

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

VisionQuest, nueva serie de Disney+, amplía la historia de Visión e incorpora a Lauren Morais y Diane Morgan al elenco junto a Paul Bettany.

Dos famosas actrices de Marvel confirmaron su participación en una de las próximas series de Disney+: quiénes son

Kevin Feige y los Russo eligieron otra táctica: volver a lo cinematográfico.

Marvel planea un tráiler especial para Avengers: Doomsday que sorprenderá a todos: cómo será

Marvel ha querido rendir homenaje a seis de los más representativos.
play

Cuáles son los 6 villanos más importantes del UCM según Marvel

Todo apunta a que Evans podría volver como Nomad, una identidad que su personaje, Steve Rogers, adoptó en los cómics tras dejar atrás el escudo del Capitán América. 

¿Nuevo Capitán América? Qué pasaría con Chris Evans en Marvel para el estreno de Avengers Doomsday

El debut de Wonder Man en Disney+ podría marcar un cambio importante en la saturación de historias de superhéroes, al ofrecer una propuesta más reflexiva y autoconsciente del género.
play

Wonder Man estrenó un nuevo tráiler: qué reveló Marvel con el último avance

2025 ha sido un año algo extraño para el Universo Cinematográfico de Marvel: aunque ha recibido elogios por Thunderbolts* y Los 4 Fantásticos: Primeros pasos, ninguna ha logrado brillar a lo grande en taquilla.

Marvel tiene al menos dos estrenos para hacer en Disney+ antes que termine el 2025: ¿cuáles son?

últimas noticias

El ejercicio es fundamental para mantener la salud física y mental. 

5 ejercicios físicos sencillos que son excelentes para hacer a la mañana: lo pueden hacer mayores de 50 años

Hace 16 minutos
La ex de Nico González ya tiene nuevo objetivo.

Una figura de la Selección le fue infiel y pasó página: la vieron a los besos con un famoso conductor

Hace 25 minutos
play
La serie combina humor negro, suspenso, acción y una mirada satírica sobre la cultura influencer, explorando cómo la desesperación y la búsqueda de validación pueden llevar a decisiones extremas.

Esta serie que combina crimen con redes sociales y es de lo más visto de Netflix con su nueva temporada: de cuál se trata

Hace 31 minutos
Los bancos ofrecen mejores tasas para operaciones electrónicas, incentivando la autogestión y reduciendo costos operativos.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 2.200.000 pesos a 30 días en noviembre 2025

Hace 33 minutos
Este truco te permite aumentar la seguridad de tu WhatsApp.

El truco para que Gemini, la IA de Google, no lea tus mensajes de WhatsApp

Hace 38 minutos