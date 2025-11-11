Descarriló una formación del Sarmiento: la explicación oficial de Trenes Argentinos La empresa se refirió al descarrilamiento cerca de la estación de Liniers, por el cual se registraron al menos 20 heridos. "Las causas del suceso son materia de investigación", señalaron. Por







Trenes Argentinos se refirió al descarrilamiento del Sarmiento. X (@rielesnoticias)

La empresa Trenes Argentinos se refirió al descarrilamiento del Sarmiento cerca de la estación del barrio porteño de Liniers, por el cual se registraron al menos 20 heridos y el servicio se encontraba demorado. Las autoridades desplegaron un amplio operativo en la zona que finalizó luego de unas horas.

En un comunicado, la compañía remarcó que la formación se detuvo oportunamente: "Trenes Argentinos informa que a las 15.50 de hoy se produjo el descalce de la formación 3358 que se dirigía de Moreno a Once, en la estación Liniers. El hecho se produjo en un cambio de vías. Ante el descalce, el tren frenó a tiempo según establece el protocolo de seguridad operacional".

En tal sentido, marcaron las limitaciones del recorrido. "Entre el momento del incidente y las 17.50 el servicio circuló limitado entre Castelar y Moreno, sin llegar a la terminal de Once. Desde ese momento la prestación se restableció entre la terminal de Once y Moreno sin detenerse en Liniers", señalaron.

También hicieron alusión a la investigación: "Personal de Trenes Argentinos y las fuerzas de seguridad se encuentran trabajando en el lugar con el objetivo de restablecer la normal circulación lo antes posible. Las causas del suceso son materia de investigación y solamente podrán determinarse una vez que se despeje la vía y se realicen los peritajes correspondientes".

Comunicado Trenes Argentinos El comunicado de Trenes Argentinos. X (@TrenesArg) El hecho se originó cuando el tren se acercaba a la estación Liniers y por este motivo bajó la velocidad, por lo que el accidente fue menos grave de lo que podría haber sido. En el momento en que la formación intentó realizar un cambio de vías, se produjo una falla técnica que aún no pudo precisarse y que generó el descalce de las vías y el posterior descarrilamiento.

En este marco, las autoridades interrumpieron la energía de ambas vías como una medida preventiva y descartaron la presencia de pasajeros atrapados en los vagones. Fuentes del SAME consignaron a C5N que se registraron al menos 20 personas heridas, de las cuales ocho son hombres, siete mujeres y cinco todavía no fueron identificadas, entre los que se encuentran dos menores de edad. De los afectados, cuatro fueron trasladados al Hospital Santojanni, dos al Álvarez y al Grierson y una al Vélez Sarsfield. En tanto, el director del SAME, Alberto Crescenti, dialogó con los medios que asistieron a la zona y confirmó que no se constataron muertos debido al hecho.