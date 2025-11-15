15 de noviembre de 2025 Inicio
El Parque Industrial de Ezeiza expuso 7 puntos claves tras el incendio

La administración explicó que las llamas tuvieron lugar "en una zona abierta denominada Polígono Industrial, un área externa" a los parques de Spegazzini y Ezeiza. Confirmaron que se activaron los protocolos de emergencia establecidos y ambos lugares "permanecen operativos y fuera de peligro".

El Parque Industrial de Ezeiza y Carlos Spegazzini publicó este sábado un comunicado donde expuso los 7 puntos claves del dramático incendio ocurrido en el área industrial del municipio bonaerense. Explicaron que las llamas tuvieron lugar "en una zona abierta denominada Polígono Industrial", confirmaron que se activaron los protocolos de emergencia establecidos y que los parques bajo su administración "permanecen operativos y fuera de peligro".

La empresa donde comenzaron las llamas es Logischem. 
Ezeiza: confirmaron dónde se originó el incendio y a cuántas fábricas alcanzó

Incendio en Ezeiza: el comunicado del Parque Industrial

Ante los hechos ocurridos en la zona industrial de Ezeiza en la noche de ayer, informamos a la comunidad y a los medios de comunicación lo siguiente:

1. La explosión no se produjo dentro del Parque Industrial de Ezeiza, ni del Parque Industrial de Spegazzini. El incidente tuvo lugar en una zona abierta denominada Polígono Industrial, un área industrial externa a ambos parques.

2. No se registraron pérdidas de vidas humanas. Las personas que fueron trasladadas para atención médica ya han sido dadas de alta, según informaron las autoridades sanitarias.

3. Los destacamentos de bomberos de nuestros parques fueron los primeros en llegar al lugar. Tres autobombas se presentaron rápidamente y aportaron información clave para la coordinación del operativo junto a los equipos municipales y de Defensa Civil.

4. Se activaron los protocolos de emergencia establecidos. Conforme a nuestras normas internas, todos los tanques de agua de los parques aportaron hasta la mitad de su capacidad para abastecer a las autobombas. Durante todo el operativo, los bomberos estuvieron cargando agua en ambos parques.

5. Se pusieron a disposición ambulancias y recursos adicionales para asistir a los cuerpos de bomberos, Defensa Civil y autoridades municipales.

6. Solicitamos a los medios corregir la información errónea que indica que el hecho se produjo dentro del Parque Industrial de Ezeiza. Esta aclaración es fundamental para evitar confusiones y la sobrecarga de consultas a nuestras empresas.

7. Ambos parques industriales permanecen operativos y fuera de peligro. Agradecemos a los bomberos, fuerzas de seguridad, personal sanitario y autoridades municipales por la rápida intervención y coordinación. Seguiremos colaborando con toda la información que sea necesaria.

Administración del Parque Industrial de Ezeiza

Administración del Parque Industrial de Spegazzini

Noticia en desarrollo.-

