La Plata: un hombre secuestró a una mujer cuando entraba a su auto y luego la abusó en el Parque Pereyra Iraola La joven de 25 años fue abordada por el delincuente, cuando salía de trabajar en City Bell. El atacante manejó su auto y la llevó hasta el límite con Berazategui. El sujeto continúa prófugo y es intensamente buscado por la Policía.







El hombre, al parecer, llevaba una especie de arma en el bolsillo que usó para amenazarla.

Una joven de 25 años denunció que un hombre la abordó en su auto, la llevó hasta la reserva natural del Parque Pereyra Iraola y abusó sexualmente de ella. En redes sociales se compartió el video donde se puede observar al atacante, que continúa prófugo y es intensamente buscado por la Policía.

En el video que se compartió se puede ver cómo la joven abre la puerta del auto y, tan solo unos pasos atrás, un hombre -que aparentaba llevar una caja- con gorra en la cabeza, se abalanza sobre ella y saca, lo que parece ser un arma.

Al ingresar al auto, obliga a la joven a pasar al asiento del acompañante y se dirige hacia el Parque Pereyra Iraola, ubicado en el límite entre La Plata y Berazategui. Según el relato de la joven, ella intentó escapar cuando llegaron a la reserva natural, pero el hombre se lo impidió y abusó de ella.

Embed Tras el ataque, el hombre dejó a la joven a las afueras del parque y huyó con el auto de ella. La víctima pudo alertar a las autoridades y la trasladaron al Hospital San Roque de Gonnet antes de realizar la denuncia.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía 11 en turno del Departamento Judicial de La Plata a cargo de Álvaro Garganta. Las autoridades analizan las cámaras de seguridad de la zona para poder dar con la identidad o datos para identificar al atacante, que en el único video que se conoció llevaba una gorra blanca, pantalones largos negros y una remera manga corta blanca.