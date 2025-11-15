15 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

La Plata: un hombre secuestró a una mujer cuando entraba a su auto y luego la abusó en el Parque Pereyra Iraola

La joven de 25 años fue abordada por el delincuente, cuando salía de trabajar en City Bell. El atacante manejó su auto y la llevó hasta el límite con Berazategui. El sujeto continúa prófugo y es intensamente buscado por la Policía.

Por
El hombre

El hombre, al parecer, llevaba una especie de arma en el bolsillo que usó para amenazarla. 

Una joven de 25 años denunció que un hombre la abordó en su auto, la llevó hasta la reserva natural del Parque Pereyra Iraola y abusó sexualmente de ella. En redes sociales se compartió el video donde se puede observar al atacante, que continúa prófugo y es intensamente buscado por la Policía.

El jurado popular llegó a un veredicto contra los 7 imputados.
Te puede interesar:

Caso Cecilia Strzyzowski: el jurado popular declaró culpables a Marcela Acuña, César y Emerenciano Sena

En el video que se compartió se puede ver cómo la joven abre la puerta del auto y, tan solo unos pasos atrás, un hombre -que aparentaba llevar una caja- con gorra en la cabeza, se abalanza sobre ella y saca, lo que parece ser un arma.

Al ingresar al auto, obliga a la joven a pasar al asiento del acompañante y se dirige hacia el Parque Pereyra Iraola, ubicado en el límite entre La Plata y Berazategui. Según el relato de la joven, ella intentó escapar cuando llegaron a la reserva natural, pero el hombre se lo impidió y abusó de ella.

Embed

Tras el ataque, el hombre dejó a la joven a las afueras del parque y huyó con el auto de ella. La víctima pudo alertar a las autoridades y la trasladaron al Hospital San Roque de Gonnet antes de realizar la denuncia.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía 11 en turno del Departamento Judicial de La Plata a cargo de Álvaro Garganta. Las autoridades analizan las cámaras de seguridad de la zona para poder dar con la identidad o datos para identificar al atacante, que en el único video que se conoció llevaba una gorra blanca, pantalones largos negros y una remera manga corta blanca.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Virginia vivía sola en su vivienda de City Bell.

La Plata: encontraron muerta a una psiquiatra de 65 años en su casa

Conocé la historia tras un crímen que conmocionó a la comunidad de Massachusetts. 

Este crimen lleva más de 20 años sin resolverse y la última hipótesis apuntó al hijo: cuál fue

La increíble explosión vista desde un drone.

Terrible incendio en Ezeiza: al menos 20 heridos tras una explosión en una fábrica

agresion demencial en palermo: le pego una patada a una nena de 6 anos en la calle

Agresión demencial en Palermo: le pegó una patada a una nena de 6 años en la calle

play

Imágenes sensibles: la escalofriante radiografía del hombre apuñalado en la cabeza con una llave de auto

La mujer tenía 38 años y fue encontrada semienterrada en Necochea.

"Morocha, ¿cómo estás?": la aberrante coartada del acusado de femicidio de Débora Bulacio

Rating Cero

El catálogo de Netflix se agranda con una serie venida de oriente con una historia de humor y romance apasionado, se trata del nuevo K-drama ‘Un beso con chispa’.
play

K-drama tendencia: de qué se trata Un beso con chispa, la serie que es lo más visto de Netflix

Esta serie aborda temas como el racismo y la desinformación.
play

Netflix: el apasionante policial que se está robando las miradas con solo 8 capítulos

El aroma favorito de Karol G se volvió uno de los más buscados del país.

Este es el perfume favorito de Karol G: cuánto sale en Argentina

Un thriller danés que ganó popularidad en Netflix.
play

Es una miniserie de Netflix y te atrapa con la investigación y el suspenso que propone

Se rumorea que el conocido actor engañó a su pareja 

Chris Evans afronta rumores de infidelidad tras la llegada de su primer hijo: ¿qué pasó?

La película está entre lo más visto de Netflix.
play

Esta película tiene escenas filmadas en Argentina, la protagoniza Will Smith y es de lo más visto de Netflix: cuál es

últimas noticias

Mario Puzo: notas del diario de un escritor sin éxito

Mario Puzo: las amargas reflexiones del autor de El Padrino antes de escribir su obra maestra

Hace 34 minutos
El jurado popular llegó a un veredicto contra los 7 imputados.

Caso Cecilia Strzyzowski: el jurado popular declaró culpables a Marcela Acuña, César y Emerenciano Sena

Hace 52 minutos
La VTV tendrá un recargo del 35% por circular con el trámite vencido: cuándo se implementa

La VTV tendrá un recargo del 35% por circular con el trámite vencido: cuándo se implementa

Hace 1 hora
play
El catálogo de Netflix se agranda con una serie venida de oriente con una historia de humor y romance apasionado, se trata del nuevo K-drama ‘Un beso con chispa’.

K-drama tendencia: de qué se trata Un beso con chispa, la serie que es lo más visto de Netflix

Hace 1 hora
ChatGPT gasta más energía que Google.

¿Sabías la cantidad de electricidad que consume una consulta de ChatGPT? Supera por mucho a una en Google

Hace 1 hora