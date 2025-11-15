15 de noviembre de 2025 Inicio
Esto le pasa al cuerpo si comés semillas de chía todos los días: no lo vas a poder creer

Su ingesta es una aliada natural para la salud intestinal y cardiovascular. Aportan fibra, proteínas y minerales, pero hay que prestar atención a la cantidad que se come.

No reemplazan comidas completas ni deben ser vistas como una fuente exclusiva de nutrientes

.No reemplazan comidas completas ni deben ser vistas como una fuente exclusiva de nutrientes,

  • Las semillas de chía aportan fibra, proteínas, calcio y antioxidantes que favorecen la digestión y la salud cardiovascular.
  • Expertos de Harvard y la Clínica Cleveland destacan su valor nutricional, pero advierten que deben consumirse con moderación.
  • Su consumo excesivo puede provocar hinchazón, diarrea o molestias digestivas, especialmente en personas con enfermedades intestinales.
  • Para aprovechar sus beneficios, se recomienda una porción diaria de una o dos cucharadas, acompañadas de líquidos.

Las semillas de chía se convirtieron en un alimento muy importante y presente dentro de las dietas saludables por su gran aporte de fibra, ácidos grasos omega-3 y minerales esenciales. Este pequeño superalimento vegetal ayuda a mejorar la digestión, mantener estable el colesterol y proporcionar energía de manera sostenida a lo largo del día.

Aunque sus beneficios están ampliamente respaldados por la comunidad científica, los especialistas insisten en la importancia de consumirlas dentro de una dieta equilibrada. No reemplazan comidas completas ni deben ser vistas como una fuente exclusiva de nutrientes, sino como un complemento natural para una alimentación variada y balanceada.

Gracias a su versatilidad, pueden incorporarse fácilmente en yogures, licuados, ensaladas o avenas. Sin embargo, al ser tan ricas en fibra, es clave moderar las porciones para evitar efectos adversos y mantener una digestión saludable.

Las semillas de chía aportan beneficios, pero hay advertencias a considerar.

Qué le pasa al cuerpo si comés semillas de chía todos los días

De acuerdo con la Universidad de Harvard, las semillas de chía son una fuente vegetal de grasas saludables, fibra y proteínas de alta calidad. Su consumo regular ayuda a reducir el colesterol malo (LDL), estabilizar los niveles de azúcar en sangre y mejorar la salud intestinal. Además, aportan antioxidantes que se enfrentan a los radicales libres, responsables del envejecimiento celular.

El médico Howard LeWine, del Hospital de Boston, explica que dos cucharadas aportan cerca de 140 calorías, 4 gramos de proteína, 11 gramos de fibra y una dosis considerable de calcio y minerales como zinc, magnesio y cobre. Estos nutrientes favorecen la salud ósea y contribuyen a mantener la energía estable durante el día.

No obstante, los expertos recomiendan no superar las dos cucharadas diarias (alrededor de 28 gramos). Ingerir más de lo indicado puede provocar hinchazón, gases o incluso obstrucciones intestinales, sobre todo si no se acompañan con suficiente agua. En casos de diverticulitis u otros trastornos digestivos, se sugiere consultar con un profesional antes de incorporarlas.

El sitio de salud Healthline destaca también su acción antiinflamatoria y antioxidante, mientras que estudios del Journal of Food Science and Technology confirman sus propiedades para proteger el sistema cardiovascular, mejorar la circulación y reducir el riesgo de enfermedades cardíacas.

Para aprovechar al máximo sus beneficios, se recomienda conservarlas en un lugar fresco y seco, y consumirlas hidratadas (por ejemplo, remojadas en agua, jugo o leche vegetal). Esto facilita su digestión y permite que liberen sus nutrientes de forma más eficiente.

¿Cuál es el secreto del idioma que beneficia la longevidad según expertos?

La VTV tendrá un recargo del 35% por circular con el trámite vencido: cuándo se implementa

