Una figura de la Selección le fue infiel y pasó página: la vieron a los besos con un famoso conductor

La joven se separó en medio de un escándalo mediático y busca dejar atrás la etapa que le dio tanto dolor. "Nos estamos conociendo", contó ella sobre su nueva conquista.

Paloma Silberberg , exnovia de Nico González, figura de la Selección argentina, parece que ya tiene la cabeza y el corazón ocupados. La vieron disfrutando de la noche porteña junto a Grego Rosello, una de las figuras de Telefé.

La confirmación llegó después de que la joven decidiera hablar sin rodeos sobre el romance que mantiene con el humorista y conductor que, según dijo, está recién comenzando, a solo tres meses de haber puesto fin a su relación con el delantero de la Juventus.

La joven detalló que con Rosello todo es muy reciente: " Nos estamos conociendo". Es más, indicó que se vieron recién por primera vez hace 10 días y desmintió que fuera algo serio.

"No somos pareja, nos conocemos hace diez días. Fue eso que vieron, un beso nada más, no me dejan besar en paz ”, por lo que aclaró que no es una relación. " Es un chongo, me separé hace tres meses, déjenme un poco más de tiempo de soltería" , dijo entre risas en diálogo con América.

“Es otra clase de hombre, lo poco que lo conozco me parece re buen pibe, me cae bien y es re simpático”, dijo sobre el conductor, a la vez que contó que su primera cita fue en un ambiente distendido y que desde el momento uno se sintió cómoda con él.

Cómo se enteró Paloma Sylberberg que Nico González le era infiel

Cuando la joven regresó al país desde Europa, todo cambió: “En la casa que teníamos en Italia teníamos cámaras de seguridad y él pensó que yo no las tenía más porque mandó a cambiar las contraseñas, pero yo las seguía teniendo porque estaban con mi mail"

Enseguida prosiguió: “Le escribí, no me respondía, no me respondía, no me respondía y dije ‘A ver qué cara… está haciendo’ y me la comí, estaba con otra chica”, relató.

"No era italiana, era argentina. No sé quién es, pero las cámaras tienen micrófonos”, aseguró. Y luego su reacción fue inmediata: "No le di lugar a que me explique nada. Lo bloqueé de todos lados”.