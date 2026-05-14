Transformaron un puesto de diario en un café, se hicieron virales y ahora quieren crear una franquicia

Lo que nació como una idea de preservación del patrimonio se transformó en un mega éxito para el circuito cultural y gastronómico porteño.

Tres amigos crearon una propuesta de café que no es la misma de siempre.

Lo que comenzó como una idea anotada en un cuaderno durante un viaje por Europa terminó convirtiéndose en uno de los fenómenos virales más comentados dentro del mundo gastronómico porteño . Tres amigos oriundos de La Plata recuperaron antiguos puestos de diarios para convertirlos en cafeterías de especialidad y hoy proyectan una expansión que incluye franquicias en Argentina y Europa.

El frío llegó para quedarse a Buenos Aires: cuál será el día en el que se congelará el termómetro

El emprendimiento se llama Canillita y nació de la mano de Lautaro Loguzzo , quien ya había desarrollado otros negocios vinculados a la construcción, el fitness y el marketing. Según contó en entrevistas, detectó que muchas cafeterías repetían fórmulas similares y buscó crear una propuesta distinta ligada al espacio urbano. Así, se le ocurrió vincular el café de calidad con la función original del puesto de diarios: compartir noticias y crear redes de contactos.

La iniciativa tomó impulso luego de un cambio normativo que permitió ampliar las actividades habilitadas dentro de los puestos de diarios. Con ese escenario, Loguzzo convocó a Gerónimo Messineo y a Julián Cerati , sobrino de Gustavo Cerati , para avanzar con el proyecto. Ahora, demás de ofrecer café, organizan ciclos culturales, recitales y apariciones de personalidades destacadas en las inmediaciones de los puestos.

El primer local abrió frente a la Facultad de Medicina , en la esquina de Junín y Paraguay, después de una inversión inicial cercana a los 10.000 dólares. Los socios restauraron un puesto de diarios con más de 50 años de historia y desarrollaron un sistema móvil para ampliar el espacio durante la atención al público.

El impacto fue inmediato. Videos publicados en TikTok y otras redes sociales mostraron el diseño del lugar, las filas de clientes y el concepto urbano, de atención rápida y al paso, detrás del negocio. Según los fundadores, el emprendimiento alcanza alrededor de 2 millones de visualizaciones mensuales sin campañas de publicidad paga.

Canillita Café Instagram @canillita_ok

Actualmente, Canillita cuenta con puestos en Medicina, Derecho, Tribunales y Retiro. Además del café, el proyecto incorporó espacios para artistas y acciones con marcas, una combinación que terminó fortaleciendo la identidad del negocio.

El modelo de franquicias ya comenzó a funcionar en el local de Tribunales y los creadores apuntan ahora a otras ciudades con gran circulación, como Mar del Plata, Rosario y Mendoza. El objetivo de fondo es exportar un formato que mezcla café, recuperación urbana y cultura en espacios públicos reutilizados.