14 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

Transformaron un puesto de diario en un café, se hicieron virales y ahora quieren crear una franquicia

Lo que nació como una idea de preservación del patrimonio se transformó en un mega éxito para el circuito cultural y gastronómico porteño.

Por
Tres amigos crearon una propuesta de café que no es la misma de siempre. 

Tres amigos crearon una propuesta de café que no es la misma de siempre. 

Instagram @canillita_ok
  • Tres amigos de La Plata reciclaron un puesto de diarios y lo transformaron en una cafetería de especialidad.
  • El emprendimiento se volvió viral en redes sociales tras abrir su primer local en la Ciudad de Buenos Aires.
  • La marca ya cuenta con cuatro puntos activos y comenzó a expandirse mediante franquicias.
  • Los creadores proyectan desembarcos en distintas ciudades argentinas y también en Europa.

Lo que comenzó como una idea anotada en un cuaderno durante un viaje por Europa terminó convirtiéndose en uno de los fenómenos virales más comentados dentro del mundo gastronómico porteño. Tres amigos oriundos de La Plata recuperaron antiguos puestos de diarios para convertirlos en cafeterías de especialidad y hoy proyectan una expansión que incluye franquicias en Argentina y Europa.

el frio llego para quedarse a buenos aires: cual sera el dia en el que se congelara el termometro
Te puede interesar:

El frío llegó para quedarse a Buenos Aires: cuál será el día en el que se congelará el termómetro

Café de especialidad "Canillita"

El emprendimiento se llama Canillita y nació de la mano de Lautaro Loguzzo, quien ya había desarrollado otros negocios vinculados a la construcción, el fitness y el marketing. Según contó en entrevistas, detectó que muchas cafeterías repetían fórmulas similares y buscó crear una propuesta distinta ligada al espacio urbano. Así, se le ocurrió vincular el café de calidad con la función original del puesto de diarios: compartir noticias y crear redes de contactos.

La iniciativa tomó impulso luego de un cambio normativo que permitió ampliar las actividades habilitadas dentro de los puestos de diarios. Con ese escenario, Loguzzo convocó a Gerónimo Messineo y a Julián Cerati, sobrino de Gustavo Cerati, para avanzar con el proyecto. Ahora, demás de ofrecer café, organizan ciclos culturales, recitales y apariciones de personalidades destacadas en las inmediaciones de los puestos.

Cómo es el café que se volvió viral tras aparecer en un puesto de diarios

El primer local abrió frente a la Facultad de Medicina, en la esquina de Junín y Paraguay, después de una inversión inicial cercana a los 10.000 dólares. Los socios restauraron un puesto de diarios con más de 50 años de historia y desarrollaron un sistema móvil para ampliar el espacio durante la atención al público.

El impacto fue inmediato. Videos publicados en TikTok y otras redes sociales mostraron el diseño del lugar, las filas de clientes y el concepto urbano, de atención rápida y al paso, detrás del negocio. Según los fundadores, el emprendimiento alcanza alrededor de 2 millones de visualizaciones mensuales sin campañas de publicidad paga.

Canillita Café

Actualmente, Canillita cuenta con puestos en Medicina, Derecho, Tribunales y Retiro. Además del café, el proyecto incorporó espacios para artistas y acciones con marcas, una combinación que terminó fortaleciendo la identidad del negocio.

El modelo de franquicias ya comenzó a funcionar en el local de Tribunales y los creadores apuntan ahora a otras ciudades con gran circulación, como Mar del Plata, Rosario y Mendoza. El objetivo de fondo es exportar un formato que mezcla café, recuperación urbana y cultura en espacios públicos reutilizados.

Noticias relacionadas

El neurocirujano declarará junto al psicólogo.

Juicio por la muerte de Maradona: declaran Luque y el psicólogo Carlos Díaz

El Gobierno prorrogó por dos años la emergencia en las cárceles federales

El Gobierno prorrogó por dos años la emergencia del sistema penitenciario

Feriado del 29 de mayo en la Provincia de Buenos Aires. 

Será feriado el viernes 29 de mayo en 2026: a qué se debe y quiénes tienen fin de semana largo

Resultados del Loto Plus del miércoles 13 de mayo de 2026.

Loto Plus: resultado del sorteo 3880 del miércoles 6 de mayo de 2026

Estos son los resultados del sorteo del miércoles 13 de mayo de 2026.

Quini 6: 9 ganadores se llevaron más de $35 millones cada uno en el sorteo Siempre Sale

Matías Oscar Vilchez tenía 37 años.

Mar del Plata: investigan la muerte de un marinero a bordo de un buque pesquero

Rating Cero

Se filtró un audio de producción de Gran Hermano y saltaron las sospechas de favoritismo

Se filtró un audio de la producción de Gran Hermano y saltaron las sospechas de favoritismo: ¿qué decía?

La mediática causó el asombro de sus compañeros de streaming de Telefe.

Gran Hermano: Daniela Celis reveló su inusual terapia de sanación

Abraham se despidió de GH con una expulsión por no seguir las reglas del juego.

Video: cómo fue el insólito accidente que sufrió Solange Abraham junto a Iván de Pineda

Zilli eligió a Eduardo como su compañero estratégico del juego de Telefe.

¿Trío en Gran Hermano? Yanina Zilli, Eduardo Carrera y la propuesta que descolocó a una famosa

“Estáis siendo tan duros, crueles, habría dicho Amaia a su entorno más cercano. 
play

La cantante de la Oreja de Van Gogh respondió a las críticas en redes sociales

Matthew Perry murió en octubre de 2023.

Muerte de Matthew Perry: dictaron dos años de prisión para el facilitador de la droga

últimas noticias

Se filtró un audio de producción de Gran Hermano y saltaron las sospechas de favoritismo

Se filtró un audio de la producción de Gran Hermano y saltaron las sospechas de favoritismo: ¿qué decía?

Hace 6 minutos
Tres amigos crearon una propuesta de café que no es la misma de siempre. 

Transformaron un puesto de diario en un café, se hicieron virales y ahora quieren crear una franquicia

Hace 11 minutos
El frío llegó para quedarse a Buenos Aires: cuál será el día en el que se congelará el termómetro

El frío llegó para quedarse a Buenos Aires: cuál será el día en el que se congelará el termómetro

Hace 13 minutos
El neurocirujano declarará junto al psicólogo.

Juicio por la muerte de Maradona: declaran Luque y el psicólogo Carlos Díaz

Hace 21 minutos
El monto total general queda fijado en $141.286 por hijo.

En asignaciones muy importantes: cuál es el aumento clave que definió ANSES para mayo 2026

Hace 33 minutos