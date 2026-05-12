Se prendió fuego un reconocido restaurante de Belgrano

Un reconocido restaurante comenzó a prenderse fuego en horas de la madrugada. El hecho ocurrió en el barrio porteño de Belgrano, en la intersección de la Avda. Del Libertador y Sucre.
En el lugar trabajan personal de Bomberos y también Policía de la Ciudad para tratar de apagar el fuego. Afortunadamente, no se registraron heridos ni tampoco se reportaron personas afectadas por la inhalación de humo.
Un reconocido restaurante comenzó a prenderse fuego en horas de la madrugada. El hecho ocurrió en el barrio porteño de Belgrano, en la intersección de la Avda. Del Libertador y Sucre.
Según detalló Diego Gabriele en Mañanas Argentinas, después de la alerta al 911, al lugar acudieron personal de la Policía de la Ciudad y también efectivos de Bomberos.
La buena noticia, igualmente, es que no hubo llamado al SAME, por lo que se estima que no se registraron heridos ni tampoco personas afectadas por la inhalación de humo.
Las líneas de los bomberos, al menos una dotación de efectivos, que ingresaron al establecimiento lo hicieron por el garage. Debido a la magnitud del operativo, Avenida Del Libertador se encuentra limitada al tránsito y con desvíos que afectan la habitual circulación en la zona.