La Justicia determinó que el Pity Álvarez está en condiciones de continuar con el juicio: se reanuda este viernes

De acuerdo a los resuelto por el Cuerpo Médico Forense, el músico “no presenta una alteración mental que le impida seguir sometido al proceso”. Los peritos de la defensa firmaron en disconformidad.

E l Cuerpo Médico Forense dio a conocer los resultados de las pericias psiquiátricas para lograr determinar si el juicio por el que Cristian “Pity” Álvarez debe continuar o no: según dieron a conocer, el músico está en condiciones de continuar con el proceso judicial por el crimen de Cristian Díaz.

Pity Álvarez fue trasladado a una clínica psiquiátrica de Castelar antes de las pericias clave

En la conclusión, plasmada en casi 30 páginas, se determinó que exlíder de Viejas Locas e Intoxicados está “apto para afrontar el proceso” y consideraron que las funciones psíquicas necesarias para comprender y participar del juicio se encuentran “compensadas” y que no surgieron elementos objetivos suficientes para determinar una alteración de sus facultades que le impida ejercer sus derechos.

Pese a que los peritos de parte propuestos por la defensa, Rafael Herrera Milano y Enrique Gallego, no compartieron sus conclusiones, firmaron el informe en disconformidad “total” . A raíz de ello, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29, convocó a las partes para el próximo viernes 9 de octubre a las 11.30.

Frente a esta determinación, la defensa del artista indicó que si la Justicia dispone la reanudación del juicio y el acusado debe participar vía zoom , sugirió que se adopten las medidas necesarias para garantizar su “contención y supervisión” durante las audiencias, teniendo en cuenta las alteraciones en el estado emocional de Álvarez en las anteriores audiencias.

Para llegar a la conclusión, además de la pericia realizada este lunes , los peritos hicieron una revisión de distintos elementos incorporados al expediente, entre ellos antecedentes periciales, evaluaciones anteriores, documentación vinculada con su actual internación y registros audiovisuales recientes.

En esa línea se analizaron tres entrevistas que Cristian Álvarez dio en distintos momentos del proceso, incorporadas a pedido del fiscal general Sandro Abraldes. En esas imágenes se observan conductas, formas de comunicación y recursos cognitivos compatibles con un funcionamiento que, en principio, no resulta incompatible con el ejercicio de sus facultades procesales.

Los especialistas consideraron que el vocalista estaba “vigil, tranquilo”, con una actitud de “colaboración fluctuante y globalmente orientado” y hasta respondió de manera pertinente a las preguntas y mantuvo una atención estable, aunque por momentos se mostró menos activo y reticente a brindar determinada información.

Por otro lado, respecto a la pericia psiquiátrica a la que fue sometido este lunes señalaron que “por momentos fue limitada y fluctuante”, pero consideraron que esa circunstancia. Además, señalaron que durante la entrevista no presentó alteraciones sensoperceptivas, como delirios o alucinaciones.