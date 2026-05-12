12 de mayo de 2026 Inicio
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Pusieron una IA a administrar una cafetería y perdieron miles de dólares: ¿qué falló?

Una startup de San Francisco probó una inteligencia artificial para manejar una cafetería, pero el experimento terminó con compras absurdas, faltantes de insumos clave y pérdidas de miles de dólares.

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Pusieron una IA a administrar una cafetería y perdieron miles de dólares: ¿Qué falló?

Pusieron una IA a administrar una cafetería y perdieron miles de dólares: ¿Qué falló?

Una startup tecnológica de San Francisco intentó delegar la administración de una cafetería en una inteligencia artificial y el resultado terminó en pérdidas económicas y problemas operativos. El experimento se realizó en Estocolmo y dejó en evidencia las limitaciones actuales de los sistemas automatizados para manejar negocios reales sin supervisión humana constante.

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La prueba fue impulsada por la empresa Andon Labs, que utilizó una IA basada en Gemini para desempeñarse como encargada de un bar especializado en café y sándwiches. El sistema, bautizado “Mona”, debía organizar las tareas diarias del personal y encargarse de la compra de insumos necesarios para el funcionamiento del local.

La iniciativa apuntaba a demostrar el potencial de la llamada IA agéntica, una tecnología diseñada para tomar decisiones de manera autónoma con mínima intervención humana. A través de una plataforma interna de comunicación, la inteligencia artificial enviaba instrucciones a los empleados y administraba el abastecimiento del negocio.

Sin embargo, el proyecto rápidamente mostró fallas. Según trascendió, el sistema consumió en pocas semanas un presupuesto cercano a los 21 mil dólares que estaba previsto para varios meses de operación.

Entre los errores más llamativos, la IA realizó compras desmedidas de productos poco relevantes para el funcionamiento diario del bar. Adquirió miles de servilletas y guantes de goma, además de insistir en pedidos de tomates pese a que ese ingrediente no formaba parte de ningún plato del menú.

El problema más grave llegó cuando “Mona” omitió ordenar productos esenciales para la cocina, entre ellos el pan. La falta de insumos obligó al local a retirar los sándwiches de la carta y afectó directamente la actividad comercial de la cafetería.

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