La dura lucha de Thiago Vera: su familia busca ayuda para viajar a México

Brenda Genovese, mamá del menor, transformó su hogar en una sala de cuidados intensivos luego de que un conductor en estado de ebriedad dejara a su hijo cuadripléjico tras correr una picada. Hoy está a un paso de viajar a Guadalajara para una terapia de regeneración celular que puede cambiarle la vida. Cómo colaborar.

La rutina de Brenda Genovese y su hijo Thiago Vera , de 7 años, en La Plata, solía estar llena de aire libre, juegos y risas. Antes del siniestro vial , el menor asistía al jardín, disfrutaba de ir a la playa y le fascinaba jugar a los jueguitos, especialmente al Pac-Man. “Era un nene activo y profundamente feliz” , describió su madre, Brenda Genovese , a C5N.

Sin embargo, el 8 de octubre de 2023, la vida de la familia se fracturó para siempre en la diagonal 74, camino a Punta Lara. Thiago, que en ese momento tenía 4 años, salía a andar en bicicleta junto a sus padres. Mientras circulaban, un automovilista que corría una picada bajo los efectos del alcohol y la cocaína perdió el control de su vehículo e impactó de frente contra el auto familiar. El chico quedó sin signos vitales en el acto.

Hugo Javier Gabrielloni tenía 39 años cuando chocó a alta velocidad el vehículo familiar en medio de una picada ilegal. Tras el impacto, intentó darse a la fuga , pero fue reducido en el lugar por vecinos y testigos.

Mientras tanto, el nene fue reanimado de urgencia en el Hospital Gutiérrez y luego derivado al Hospital de Niños Sor María Ludovica de La Plata , donde los médicos constataron un daño del 100% en su médula ósea. Aunque ingresó al quirófano con apenas un 1% de probabilidades de supervivencia, logró salir con vida, aunque con secuelas irreversibles. “No fue un accidente porque esta persona corría picadas desde el mediodía” , subrayó la mamá de Thiago.

Ante la tragedia, la propia Genovese recordó con nostalgia cómo cambió la infancia de su hijo hasta que la picada cambió sus vidas: "Thiaguito antes del accidente iba al jardín, íbamos a la playa, tenía una vida completamente normal. Le encantaba jugar a los jueguitos en el Pac-Man. Era un nene feliz”.

El caso de Thiago no es un hecho aislado, sino el reflejo de una dramática realidad en las calles y rutas del país. Según las últimas cifras de la asociación civil Luchemos por la vida, en la Argentina se registran un promedio de 17 muertes diarias y más de 6.000 fallecidos al año en siniestros viales, una epidemia silenciosa que sigue destruyendo familias.

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La convivencia con la cuadriplejía: transformar el hogar en un hospital

A raíz del impacto, Thiago quedó en estado de cuadriplejía, dependiente de un tráqueo-respirador y de asistencia médica continua. Para que pudiera regresar a su hogar tras el accidente, la familia debió adaptar la casa por completo y construir una sala de terapia intensiva, un proceso que demandó un año de esfuerzo y el apoyo de la comunidad.

“En este momento no puede hacer nada, solamente mira dibujitos. Tiene kinesiología, pero no puede mover ninguna parte del cuerpo. Todo lo tenemos que hacer nosotros por él” . “En este momento no puede hacer nada, solamente mira dibujitos. Tiene kinesiología, pero no puede mover ninguna parte del cuerpo. Todo lo tenemos que hacer nosotros por él” .

Hoy, la cotidianeidad de Thiago transcurre entre la enfermería las 24 horas del día, sesiones de kinesiología y la visita de un maestro domiciliario. No puede mover ninguna parte de su cuerpo ni realizar tareas básicas por sus propios medios. A pesar de no poder hablar, salvo para pronunciar únicamente la palabra "mamá", su madre destaca su fortaleza: “Se comunica súper bien, es súper vivo. Con la mirada te sabe decir todo”.

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La esperanza en México y la campaña solidaria

En la búsqueda constante por mejorar su salud, la familia encontró una oportunidad clave: un tratamiento de regeneración con células madre en Guadalajara, México. Este procedimiento le ofrece posibilidades concretas de avance, como la reactivación de órganos que hoy no le funcionan, la posibilidad de recuperar el habla y el objetivo de dejar paulatinamente el respirador.

Gracias a la solidaridad de la gente, Genovese ya logró recaudar el dinero correspondiente al costo del tratamiento. Sin embargo, la meta aún no está completa y la fecha del viaje está fijada para el 1° de diciembre.

Para poder viajar, necesitan recaudar 12 millones de pesos destinados a la estadía y los honorarios de dos enfermeras de acompañamiento, además de tres pasajes en primera clase (aproximadamente 15 millones de pesos cada uno). Este tipo de asiento es el único requisito médico e institucional que le permite viajar en avión junto con todos los aparatos de soporte vital que requiere su cuadro, según detalló la mujer a C5N.

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Cómo colaborar

Cualquier aporte, por pequeño que sea, acerca a Thiago a su tratamiento y a una mejor calidad de vida. Las donaciones se reciben directamente en la cuenta oficial:

Alias de Mercado Pago: TODOSCONTHIAGOVERAA (a nombre de Brenda Genovese).

TODOSCONTHIAGOVERAA (a nombre de Brenda Genovese). Titular: Brenda Genovese

Brenda Genovese Wsp : 2216422973

A pesar del dolor y la incertidumbre constante, Brenda y su familia no bajan los brazos ni pierden la esperanza de darle a Thiago una mejor calidad de vida. Saben que afrontar una terapia intensiva en el propio hogar es un reto inmenso, cruzado por el temor al futuro y la impotencia frente a un hecho que, remarcan, no fue un accidente, ya que el responsable corría picadas desde el mediodía.

“La vida nos cambió por completo y no sabemos si Thiago va a mejorar o qué va a pasar cuando yo no esté... Y da impotencia no poder hacer nada”. “La vida nos cambió por completo y no sabemos si Thiago va a mejorar o qué va a pasar cuando yo no esté... Y da impotencia no poder hacer nada”.

La irresponsabilidad al volante le arrebató la infancia en un solo segundo y le rompió la vida por completo a un nene de cuatro años. Hoy, la pelea diaria de su familia apunta a devolverle al menos una parte de todo lo que le sacaron: que recupere la autonomía, que vuelva a comunicarse y a disfrutar de las cosas sencillas que solía hacer, confió Genovese a C5N.

La causa judicial

Mientras la familia concentra todos sus esfuerzos en reunir los fondos necesarios para el viaje a México, en paralelo continúan aguardando avances significativos en la causa judicial, que tramita en la UFI N° 10 del Departamento Judicial La Plata, a cargo del Dr. Carlos Alpino Vercellone. "El juicio hasta hace tres meses estaba en la nada. Me llamaron a declarar a mí y a los testigos", contó Brenda a C5N. Se busca determinar la responsabilidad del conductor, quien continúa en libertad, imputándole el delito de lesiones culposas agravadas derivadas del siniestro vial.