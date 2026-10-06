Detuvieron a una pareja que se había tragado 199 cápsulas de cocaína y se dirigía a la Patagonia

Un hombre y una mujer oriundos de Bolivia fueron detenidos en Aeroparque cuando el escáner corporal mostró que tenían droga en el cuerpo antes de que abordaran otro avión a Santa Cruz. La investigación se inició en Mendoza.

Una pareja fue detenida en el aeropuerto Aeroparque Internacional Jorge Newbery , Ciudad de Buenos Aires, con casi 200 cápsulas de cocaína en los cuerpos de ambos . El operativo se llevó a cabo en el marco de una investigación que comenzó en Mendoza y tenía en la mira a una familia de supuestos narcos por traficar droga del norte al sur del país.

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El hombre y la mujer, de nacionalidad boliviana, habían abordado en el Aeropuerto Internacional de Salta un vuelo de cabotaje con escala en la ciudad de Buenos Aires y su destino final era Río Gallegos , en la provincia de Santa Cruz .

La Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Mendoza” interceptó a los pasajeros con el apoyo de la Unidad de Investigación de Delitos Complejos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). El escáner corporal al que fueron sometidos durante la inspección reveló la existencia de elementos similares a cápsulas dentro de sus cuerpos.

Por orden de la Justicia, la pareja fue derivada al Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández” donde evacuaron 199 cápsulas con un peso total de 2 kilos y 465 gramos de cocaína . Además, la Policía secuestró u$s500, 2.530 pesos bolivianos y $840.700 , además de dos teléfonos celulares.

Tareas de inteligencia realizadas en Salta, Mendoza, Buenos Aires y Santa Cruz permitieron establecer, según comunicaron desde la fuerza federal a Infobae, que la pareja trasladaba cocaína hacia distintos puntos de la Patagonia. El Ministerio Público Fiscal dispuso el secuestro de la droga y del resto de los elementos hallados, además de la detención de los dos involucrados.

Los dos operativos que terminaron con un saldo de 400 cápsulas de cocaína secuestradas

La investigación, coordinada por la Mesa de Análisis Criminal de la Región X de Gendarmería Nacional, ya había derivado en otros dos procedimientos vinculados con la misma estructura que terminaron con tres personas detenidas y casi 400 cápsulas de cocaína incautadas.

En mayo, una mujer identificada como presunta coordinadora de la maniobra fue detenida mientras viajaba en un ómnibus hacia San Carlos de Bariloche. En esa oportunidad, la “mula” llevaba 184 cápsulas de cocaína ocultas en el doble fondo de una valija.

Un mes después, en junio, dos ciudadanos bolivianos fueron interceptados en la ciudad mendocina de Lavalle, mientras se trasladaban en un colectivo de larga distancia. Tras permanecer bajo control sanitario, evacuaron 188 cápsulas de clorhidrato de cocaína, con un peso de 2 kilos y 456 gramos.

De acuerdo con el análisis de los investigadores, luego de los procedimientos registrados en rutas terrestres, la banda habría cambiado su modalidad y comenzado a utilizar vuelos comerciales de cabotaje. Según el equipo de investigación, el cambio buscaba acortar los tiempos de viaje y reducir la exposición de las “mulas” a los controles preventivos en las rutas.