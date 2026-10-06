6 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

Detuvieron a una pareja que se había tragado 199 cápsulas de cocaína y se dirigía a la Patagonia

Un hombre y una mujer oriundos de Bolivia fueron detenidos en Aeroparque cuando el escáner corporal mostró que tenían droga en el cuerpo antes de que abordaran otro avión a Santa Cruz. La investigación se inició en Mendoza.

Por
La pareja detenida en Aeroparque con 199 cápsulas de cocaína.

La pareja detenida en Aeroparque con 199 cápsulas de cocaína.

Una pareja fue detenida en el aeropuerto Aeroparque Internacional Jorge Newbery, Ciudad de Buenos Aires, con casi 200 cápsulas de cocaína en los cuerpos de ambos. El operativo se llevó a cabo en el marco de una investigación que comenzó en Mendoza y tenía en la mira a una familia de supuestos narcos por traficar droga del norte al sur del país.

Más de 400 artículos secuestrados en la casa de una mujer acusada de defraudación. 
Te puede interesar:

Una mujer fue detenida en La Boca por usar la tarjeta de crédito de una persona fallecida en 2020

El hombre y la mujer, de nacionalidad boliviana, habían abordado en el Aeropuerto Internacional de Salta un vuelo de cabotaje con escala en la ciudad de Buenos Aires y su destino final era Río Gallegos, en la provincia de Santa Cruz.

La Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Mendoza” interceptó a los pasajeros con el apoyo de la Unidad de Investigación de Delitos Complejos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). El escáner corporal al que fueron sometidos durante la inspección reveló la existencia de elementos similares a cápsulas dentro de sus cuerpos.

El escáner del cuerpo de la mujer detenida.

El escáner del cuerpo de la mujer detenida.

Por orden de la Justicia, la pareja fue derivada al Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández” donde evacuaron 199 cápsulas con un peso total de 2 kilos y 465 gramos de cocaína. Además, la Policía secuestró u$s500, 2.530 pesos bolivianos y $840.700, además de dos teléfonos celulares.

Tareas de inteligencia realizadas en Salta, Mendoza, Buenos Aires y Santa Cruz permitieron establecer, según comunicaron desde la fuerza federal a Infobae, que la pareja trasladaba cocaína hacia distintos puntos de la Patagonia. El Ministerio Público Fiscal dispuso el secuestro de la droga y del resto de los elementos hallados, además de la detención de los dos involucrados.

Los dos operativos que terminaron con un saldo de 400 cápsulas de cocaína secuestradas

La investigación, coordinada por la Mesa de Análisis Criminal de la Región X de Gendarmería Nacional, ya había derivado en otros dos procedimientos vinculados con la misma estructura que terminaron con tres personas detenidas y casi 400 cápsulas de cocaína incautadas.

En mayo, una mujer identificada como presunta coordinadora de la maniobra fue detenida mientras viajaba en un ómnibus hacia San Carlos de Bariloche. En esa oportunidad, la “mula” llevaba 184 cápsulas de cocaína ocultas en el doble fondo de una valija.

Un mes después, en junio, dos ciudadanos bolivianos fueron interceptados en la ciudad mendocina de Lavalle, mientras se trasladaban en un colectivo de larga distancia. Tras permanecer bajo control sanitario, evacuaron 188 cápsulas de clorhidrato de cocaína, con un peso de 2 kilos y 456 gramos.

De acuerdo con el análisis de los investigadores, luego de los procedimientos registrados en rutas terrestres, la banda habría cambiado su modalidad y comenzado a utilizar vuelos comerciales de cabotaje. Según el equipo de investigación, el cambio buscaba acortar los tiempos de viaje y reducir la exposición de las “mulas” a los controles preventivos en las rutas.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Jorge Carrizo tenía una perimetral que no le impidió golpear y patear a su novia en Béccar. Fue detenido este lunes.

Violencia de género en Béccar: un hombre golpeó, pateó y arrastró a su novia y terminó detenido

Aixa Dana, de 20 años, asesinada en Tigre.
play

Imputaron por femicidio y abuso sexual al acusado de matar a Aixa en Tigre y se negó a declarar

El papa León visitará la cárcel de Devoto.

Cada 16 horas muere una persona detenida, encarcelada o intervenida por las fuerzas de seguridad

play

Crimen en Palermo: quiénes son los tres sicarios que asesinaron a un hombre uruguayo

El prófugo quedó nuevamente a disposición de la Justicia.

Cayó peligroso prófugo que era buscado por el crimen de un policía en Lanús

play

Discutieron, se lo encontró al otro día y lo atropelló: quedó internado en coma

Rating Cero

Interna feroz entre hermanas: la indirecta de Maite Arruza que luego borró.

Escándalo por la reventa de entradas: la hermana de Yanina Latorre lanzó una explosiva indirecta y después la borró

La famosa dijo que quiere manejar el conflicto con precaución y volvió a insistir en que su intención solo es protegerse

Una famosa reveló que Paula, la denunciante de Joaquín Levinton, la amenazó de muerte: "Vas a conocer mi locura"

Legrand presentó un cuadro de neumopatía. 

Le dieron el alta médica a Mirtha Legrand tras 18 días de internación

Joaquín Levinton presentó ante la Justicia las amenazas de muerte que recibió por parte de su denunciante.

Filtraron la escalofriante amenaza que recibió Joaquín Levinton de su denunciante: "Vas a terminar como John Lennon"

Felipe Fort mostró cómo está la tumba de su padre Ricardo a casi 13 años de su muerte.

A 13 años de la muerte de Ricardo Fort, revelaron cómo está su tumba

Revelaron el plan de Moyano y Arizaga en medio del escándalo.

Facundo Moyano y Candela Arizaga, tras el escándalo: revelaron el polémico plan con el que buscarían desafiar a la Justicia

últimas noticias

Lionel Messi jugó 207 partidos con la camiseta albiceleste y es el máximo goleador con 125 tantos. 

Messi: "Me gustaría venir toda mi vida porque la Selección es lo más lindo que te puede pasar"

Hace 6 minutos
Lionel Messi se despidió de la Selección argentina, pero continuará su carrera en Inter Miami. 

Cuándo vuelve a jugar Lionel Messi tras su despedida de la Selección argentina

Hace 28 minutos
La Selección argentina finalizó una seguidilla de tres amistosos y se prepara para la próxima fecha FIFA. 

Cuándo vuelve a jugar la Selección argentina tras el partido ante Benín

Hace 29 minutos
Nico Paz y Messi, la unión de dos generaciones.

¿El heredero? Nico Paz y un gol especial en la despedida de Messi

Hace 53 minutos
Interna feroz entre hermanas: la indirecta de Maite Arruza que luego borró.

Escándalo por la reventa de entradas: la hermana de Yanina Latorre lanzó una explosiva indirecta y después la borró

Hace 1 hora