Una famosa reveló que Paula, la denunciante de Joaquín Levinton, la amenazó de muerte: "Vas a conocer mi locura"

La mujer de 39 años habría amenazado de muerte a una reconocida figura del mundo del espectáculo. En PrimiciasYa mostraron las capturas de pantalla con los fuertes mensajes que habría enviado.

La famosa dijo que quiere manejar el conflicto con precaución y volvió a insistir en que su intención solo es protegerse

En medio del escándalo por los audios que se filtraron y que dejaron al descubierto un fuerte intercambio entre Paula y Joaquín Levinton , en las últimas horas salió a la luz una nueva denuncia. Ayelén Paleo aseguró que también recibió amenazas por parte de la mujer de 39 años.

Todo comenzó en mayo de este año, cuando la famosa le reclamó por unas prendas que le había prestado y que, hasta ese momento, todavía no le había devuelto.

En los chats que mostraron al aire de Primicias Ya se puede leer uno de los fuertes mensajes que Paula le habría enviado a Paleo: “Me tratás mal. Quién se va a quedar con algo. Me calenté. Mirá, loca, yo no te hice nada. No me jodas porque me caliento de verdad, y ahí vas a conocer la locura de una persona”.

Por su parte, la ex de Santiago Bal no comprendía lo que estaba pasando. "Yo te tiro un fósforo y te incendio, tarada. Conmigo no te metas. Te hago la peor. No me conocés como enemiga”, agregó la mujer .

Ayelén le respondió con un mensaje de voz, cuyo contenido no trascendió, a lo que Paula contestó: “Sí, si te maté, fui yo”.

Captura de pantalla: internet

Según Marina Calabró, Paleo mantuvo una relación de amistad con la denunciante de Levinton, que duró cuatro años, y que, según la periodista, ella siempre “demando cosas”.

“Y no te hagas la loca porque llamo al 911, digo que me pegaste, y hago un quilombo tremendo. Te agradezco que me hayas prestado tu ropa. Ya te la devuelvo”, fue otro mensaje que recibió la exvedette.

En otro audio, se escucha decir a Paula: “No te hagas la loca, pelotuda de mier..., porque te hago una denuncia, fo...”. “Ojo con hablar de mi mamá muerta. No te metas con esas cosas, pelotu... de mierda, eh”.

En esa misma línea, Paleo reveló que le hablaba de Leviton en varios de sus mensajes, además de recibir links de publicaciones del líder de Turf y las fotos semidesnuda que luego le enviaría al artista

Frente a la situación, Ayelén le envió una carta documento a Paula.

El miedo de Ayelén Paleo: “Me estoy protegiendo”

Luego, la bailarina se comunicó con PrimiciasYa y decidió hablar sobre la terrible situación que atravesó. Desde el principio, Paleo buscó dejar en claro que su intención no era atacar a Paula, sino tomar recaudos frente a una situación que según expresó, la preocupa.

Ayelén Paleo asustada por las amenazas: "Me estoy protegiendo", . Redes sociales

“Primero y principal quiero decir que yo no estoy enojada con Paula, porque la conozco hace varios años y sé que la debe estar pasando mal, si me está escuchando quiero que lo sepa que esto no es contra ella, sino que es para resguardarme. Yo sé las cosas que me ha dicho y pensé que era una cosa de ella, pero veo que las está cumpliendo. Yo siento que el destino lo tenemos marcado todos”, comenzó diciendo la mediática.

Además la bailarina hizo hincapié en la necesidad de manejar el conflicto con precaución y volvió a insistir en que su intención solo es protegerse. “Lo que quiero que comprendan es que esta persona está mirando y hay que tocarlo con cierta precaución, no sé si me explico. Lo que quiero transmitirle a esta persona que yo me estoy protegiendo”. Y agregó: "Esto no es para ensuciarla, es para cubrirme yo”.